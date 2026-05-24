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24 de mayo de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL GOLEÓ A COBRELOA Y CLASIFICÓ A LA LIGUILLA DE PRIMERA

​El conjunto magallánico venció por 6-2 en el Polideportivo de La Florida y aseguró su presencia entre los seis mejores equipos del campeonato.

PUQ FUTSAL

Punta Arenas Futsal consiguió una sólida victoria por 6-2 frente a Cobreloa en el marco de la Fecha 11 del Campeonato de Primera, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la liguilla final entre los seis mejores equipos del torneo nacional.

El encuentro se disputó en el Polideportivo de La Florida, donde el elenco magallánico mostró superioridad desde el inicio y se fue al descanso con una ventaja de 3-0 frente a un rival que llegaba comprometido con la zona de descenso y que finalmente perdió la categoría.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Piero Guerrero, Giovanni Gallardo, Sebastián Espinoza, Leo Briones y un doblete de Miguel Almonacid, figuras destacadas en una jornada positiva para el representativo regional.

Con este resultado, Punta Arenas Futsal cerró una importante fase regular y avanzó a la siguiente etapa del campeonato, consolidándose entre los equipos protagonistas de la competencia nacional.

Por su parte, Cobreloa terminó descendiendo tras esta derrota, cerrando una compleja campaña en el torneo de Primera División de futsal.


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