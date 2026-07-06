ESTOS SON LOS GANADORES DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas dio a conocer los resultados oficiales del Carnaval de Invierno 2026, luego de que el jurado seleccionador se reuniera durante la noche de este domingo 5 de julio para definir a los ganadores de las distintas categorías del certamen.

ASMAR Magallanes destacó entre las agrupaciones premiadas, alcanzando el primer lugar en Carro Categoría A, Comparsa y Murga con “La Gran Aventura Invernal de Super Mario Bros, Aventura en el Estrecho de Magallanes”. En tanto, KM 100 Sentimiento Campero obtuvo el primer puesto en Carro Categoría B con “Magallanes: Tradición, Identidad y Sentimiento Campero”.

Los resultados completos fueron los siguientes:

Carro Categoría A: primer lugar, ASMAR Magallanes, con “La Gran Aventura Invernal de Super Mario Bros, Aventura en el Estrecho de Magallanes”; segundo lugar, ENAP Magallanes, con “Los 80’s”.

primer lugar, ASMAR Magallanes, con “La Gran Aventura Invernal de Super Mario Bros, Aventura en el Estrecho de Magallanes”; segundo lugar, ENAP Magallanes, con “Los 80’s”. Carro Categoría B: primer lugar, KM 100 Sentimiento Campero, con “Magallanes: Tradición, Identidad y Sentimiento Campero”; segundo lugar, Agrupación Alma Gaucha, con “El Espíritu del Gaucho Patagón”.

primer lugar, KM 100 Sentimiento Campero, con “Magallanes: Tradición, Identidad y Sentimiento Campero”; segundo lugar, Agrupación Alma Gaucha, con “El Espíritu del Gaucho Patagón”. Comparsa: primer lugar, ASMAR Magallanes; segundo lugar, KM 100 Sentimiento Campero; tercer lugar, Agrupación Alma Gaucha.

primer lugar, ASMAR Magallanes; segundo lugar, KM 100 Sentimiento Campero; tercer lugar, Agrupación Alma Gaucha. Murga: primer lugar, ASMAR Magallanes; segundo lugar, Academia de Danzas “Esencias de mi Tierra”, con “Caporales en la Patagonia”; tercer lugar, Mall Espacio Urbano Pionero, con “Plumas de Fuego Austral”.

primer lugar, ASMAR Magallanes; segundo lugar, Academia de Danzas “Esencias de mi Tierra”, con “Caporales en la Patagonia”; tercer lugar, Mall Espacio Urbano Pionero, con “Plumas de Fuego Austral”. Batucada: primer lugar, Sakumba Austral, con “El Rugido de la Resistencia”; segundo lugar, Agrupación Cultural Tambor Mestizo; tercer lugar, Blocco Acavaxi.

primer lugar, Sakumba Austral, con “El Rugido de la Resistencia”; segundo lugar, Agrupación Cultural Tambor Mestizo; tercer lugar, Blocco Acavaxi. Disfraz: primer lugar, Janet Valdés Cárcamo, con “Cóndor”; segundo lugar, Gustavo Rivas Vergara, de ASMAR Magallanes, con “Bowser”; tercer lugar, Liliana Cárcamo Zúñiga, con “Feliz 30 Años Carnaval”.

El jurado estuvo integrado por Paola Mattioni D., reina de los 30 años del Carnaval de Invierno; Enrique Lebantec, asesor legal de Pesca Cisne S.A.; y Beatriz Cancino, representante de Transpetrol. La decisión puso término a una edición aniversario que reunió a organizaciones, empresas, artistas y comunidades de distintos puntos de Magallanes.

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