Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

6 de julio de 2026

ESTOS SON LOS GANADORES DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 EN PUNTA ARENAS

​El jurado definió los primeros, segundos y terceros lugares de las categorías carros alegóricos, comparsas, murgas, batucadas y disfraces de la histórica edición por los 30 años del Carnaval de Invierno.

carnaval de invierno ganadores

La Municipalidad de Punta Arenas dio a conocer los resultados oficiales del Carnaval de Invierno 2026, luego de que el jurado seleccionador se reuniera durante la noche de este domingo 5 de julio para definir a los ganadores de las distintas categorías del certamen.

ASMAR Magallanes destacó entre las agrupaciones premiadas, alcanzando el primer lugar en Carro Categoría A, Comparsa y Murga con “La Gran Aventura Invernal de Super Mario Bros, Aventura en el Estrecho de Magallanes”. En tanto, KM 100 Sentimiento Campero obtuvo el primer puesto en Carro Categoría B con “Magallanes: Tradición, Identidad y Sentimiento Campero”.

Los resultados completos fueron los siguientes:

  • Carro Categoría A: primer lugar, ASMAR Magallanes, con “La Gran Aventura Invernal de Super Mario Bros, Aventura en el Estrecho de Magallanes”; segundo lugar, ENAP Magallanes, con “Los 80’s”.
  • Carro Categoría B: primer lugar, KM 100 Sentimiento Campero, con “Magallanes: Tradición, Identidad y Sentimiento Campero”; segundo lugar, Agrupación Alma Gaucha, con “El Espíritu del Gaucho Patagón”.
  • Comparsa: primer lugar, ASMAR Magallanes; segundo lugar, KM 100 Sentimiento Campero; tercer lugar, Agrupación Alma Gaucha.
  • Murga: primer lugar, ASMAR Magallanes; segundo lugar, Academia de Danzas “Esencias de mi Tierra”, con “Caporales en la Patagonia”; tercer lugar, Mall Espacio Urbano Pionero, con “Plumas de Fuego Austral”.
  • Batucada: primer lugar, Sakumba Austral, con “El Rugido de la Resistencia”; segundo lugar, Agrupación Cultural Tambor Mestizo; tercer lugar, Blocco Acavaxi.
  • Disfraz: primer lugar, Janet Valdés Cárcamo, con “Cóndor”; segundo lugar, Gustavo Rivas Vergara, de ASMAR Magallanes, con “Bowser”; tercer lugar, Liliana Cárcamo Zúñiga, con “Feliz 30 Años Carnaval”.

El jurado estuvo integrado por Paola Mattioni D., reina de los 30 años del Carnaval de Invierno; Enrique Lebantec, asesor legal de Pesca Cisne S.A.; y Beatriz Cancino, representante de Transpetrol. La decisión puso término a una edición aniversario que reunió a organizaciones, empresas, artistas y comunidades de distintos puntos de Magallanes.


MATTIONI

CARRO ALEGÓRICO DE PAOLA MATTIONI RECORRE EL CARNAVAL EN HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DEL EVENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ESTOS SON LOS GANADORES DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El jurado definió los primeros, segundos y terceros lugares de las categorías carros alegóricos, comparsas, murgas, batucadas y disfraces de la histórica edición por los 30 años del Carnaval de Invierno.

​El jurado definió los primeros, segundos y terceros lugares de las categorías carros alegóricos, comparsas, murgas, batucadas y disfraces de la histórica edición por los 30 años del Carnaval de Invierno.

carnaval de invierno ganadores
nuestrospodcast
IMG_3785

AUTONOMÍA REGIONAL Y DESCENTRALIZACIÓN MARCARON ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS REGIONALES EN VALPARAÍSO

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
carnaval de invierno ganadores

ESTOS SON LOS GANADORES DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
731365943_18271503166293476_2144511009953621613_n

DEL RECUERDO: ASÍ SE SENTÍA EL CARNAVAL DE INVIERNO EN CALLE BORIES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
eventosmunipuq

CON 64 ALEGORÍAS Y UN NUEVO FORMATO, PUNTA ARENAS CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250