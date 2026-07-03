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3 de julio de 2026

PDI RECUPERA ESPECIES ROBADAS E IDENTIFICA A PRESUNTO AUTOR DE VIOLENTO ASALTO EN PUNTA ARENAS

El procedimiento permitió recuperar especies vinculadas a un robo con intimidación y dos bicicletas sustraídas desde otro domicilio de la capital regional.

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Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Punta Arenas, en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim) y bajo la coordinación de la Fiscalía, lograron importantes avances en la investigación de un robo con intimidación registrado en una vivienda del sector sur de la ciudad.

Como resultado de las diligencias investigativas y el trabajo científico realizado por los equipos especializados, fue posible recuperar diversas especies que habían sido sustraídas durante el delito, además de identificar científicamente al presunto autor de los hechos, antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso investigativo.

En el marco de estas diligencias, los detectives también lograron recuperar dos bicicletas que habían sido sustraídas desde otro domicilio de Punta Arenas, contribuyendo así a la restitución de bienes a sus propietarios y al esclarecimiento de delitos contra la propiedad ocurridos en la comuna.

Desde la Policía de Investigaciones destacaron que estos resultados son fruto del trabajo coordinado entre los oficiales investigadores, los peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y la Fiscalía, lo que permitió reunir evidencia relevante para avanzar en ambas investigaciones y reforzar la persecución de quienes cometen este tipo de ilícitos.

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