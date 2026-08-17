FUTURA DOTACIÓN DE LA BASE NAVAL ANTÁRTICA “CAPITÁN ARTURO PRAT” COMPLETA PREPARACIÓN ESPECIALIZADA PARA DESPLIEGUE ANTÁRTICO

Como parte del periodo de preparación previo a su despliegue en la Antártica, la futura dotación de la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat" completó una exigente etapa de instrucción especializada junto al Ejército de Chile.

Durante dos semanas, los servidores navales participaron en actividades desarrolladas por el Centro de Entrenamiento en Montaña del Ejército de Chile, en la Escuela de Montaña, donde recibieron capacitación orientada a enfrentar las particulares condiciones geográficas y climáticas que deberán afrontar durante su permanencia en la Antártica.

La instrucción contempló contenidos relacionados con desplazamiento en escenarios con glaciación, montaña invernal y rescate en grietas, conocimientos y herramientas fundamentales para desenvolverse de manera segura en terrenos de alta complejidad.

Esta preparación forma parte del proceso de apresto de la futura dotación y busca complementar las competencias del personal naval con conocimientos especializados en operaciones de montaña, permitiéndoles responder de manera adecuada ante las condiciones propias del continente antártico y eventuales situaciones de emergencia.

Al respecto, el Capitán de Corbeta OM Cristián González Díaz, futuro Comandante de la Base, destacó el aporte de esta instrucción al proceso de preparación de la dotación.

“Estos entrenamientos buscan dejarnos preparados para cumplir las tareas requeridas en apoyo a la investigación científica nacional e internacional, la salvaguarda de la vida humana en el mar y la protección del medioambiente”.

Asimismo, enfatizó que esta ardua labor contribuye de manera directa al desarrollo del Estado en el continente blanco, relacionadas a la actividad científica, la salvaguarda de la vida humana en el mar, al resguardo de la soberanía nacional y a mantener una presencia permanente y efectiva en el territorio antártico.

Preparación conjunta para operar en condiciones extremas

La instrucción desarrollada junto al Ejército de Chile permite fortalecer la preparación de los servidores navales mediante la incorporación de conocimientos y experiencias especializadas en ambientes de montaña y condiciones invernales.

Esta cooperación entre ambas instituciones de las Fuerzas Armadas constituye una instancia de integración de capacidades, donde los conocimientos adquiridos serán posteriormente aplicados por la dotación de la Armada durante su despliegue en la Base Naval Antártica “Capitán Arturo Prat”.

De esta manera, la preparación especializada constituye una etapa fundamental del ciclo previo al despliegue, contribuyendo a que el personal cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus funciones y enfrentar los desafíos propios de operar en uno de los ambientes más exigentes del planeta.

La Base Naval Antártica “Capitán Arturo Prat”, la más antigua de Chile en el continente blanco, desde el 6 de febrero de 1947, cumple un rol permanente en apoyo a las actividades nacionales que se desarrollan en el Territorio Chileno Antártico. Su dotación contribuye, entre otras tareas, al apoyo de la investigación científica, la salvaguarda de la vida humana en el mar y la protección del medioambiente.

Así, la preparación conjunta entre el Ejército y la Armada permite fortalecer las capacidades del personal que será desplegado en el continente blanco, contribuyendo a mantener una presencia permanente y efectiva de Chile en la Antártica.

​

