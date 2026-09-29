TRABAJADORES ENAP MAGALLANES Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: SINDICATO PLANTEA MANTENER EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS Y AVANZAR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

El director del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, Carlos Aro Velásquez, analizó esta mañana, en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, el escenario que enfrenta la empresa estatal en la región, poniendo especial énfasis en el desarrollo de la transición energética, los proyectos de hidrógeno verde, la actividad de exploración y producción de hidrocarburos y el rol estratégico de ENAP para Magallanes.

Durante la conversación, Aro Velásquez sostuvo que, tras un cierre de 2025 marcado por menores expectativas respecto del desarrollo del hidrógeno verde, actualmente observa algunas señales de reactivación, aunque planteó que todavía existe incertidumbre respecto del avance concreto de los proyectos. “Nosotros creemos que todavía estamos en un proceso de estancamiento. Todavía no sabemos, digamos qué es lo que pudiera ser aquí en desarrollo”, señaló.

El dirigente sindical destacó, al mismo tiempo, las condiciones naturales de Magallanes para el desarrollo de nuevas fuentes energéticas, particularmente por sus características para la generación eólica. En ese contexto, planteó que la transición energética debe avanzar de manera complementaria con las actividades que actualmente desarrolla ENAP en materia de hidrocarburos.

Aro Velásquez sostuvo que el gas continúa siendo una actividad relevante para la empresa y que existen oportunidades para buscar nuevos clientes y desarrollar este negocio. “La administración está buscando permanentemente nuevos clientes que tengan que ver con la energía, que también es limpia la energía de gas no convencional. Y desarrollarlo de mejor manera y manera más barata”, afirmó.

Uno de los principales puntos de preocupación expresados por el dirigente fue la situación interna de ENAP, particularmente frente a cambios estructurales, incorporación de nuevos ejecutivos y desvinculaciones de trabajadores. En ese sentido, cuestionó que la reducción de personal sea considerada como una alternativa frente a las restricciones presupuestarias y defendió la necesidad de resguardar el carácter estratégico de la empresa estatal.

“La solución no es despido de trabajadores, digamos, porque la solución es justamente es viabilizar, digamos una situación que es completamente atendible, digamos en las operaciones”, manifestó Aro Velásquez, agregando que ENAP tiene responsabilidades particulares hacia la comunidad por tratarse de una empresa estratégica para el país.

El director sindical también abordó el eventual impacto que tendría para la capacidad de inversión de ENAP la decisión de recuperar parte importante de sus utilidades. Según planteó, si los recursos disponibles para la empresa disminuyen, también podrían verse restringidas las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos y mantener una cartera de inversiones acorde con las necesidades de Magallanes.

Otro de los temas analizados fue el rol de ENAP en materia de infraestructura estratégica. Aro Velásquez planteó la necesidad de que exista una discusión regional sobre el futuro de la empresa, incorporando a autoridades, trabajadores y distintos actores de Magallanes. Entre los activos mencionados estuvieron la refinería Gregorio, los puertos y terminales de Cabo Negro y Laredo, además de la infraestructura vinculada a las operaciones energéticas.

En este punto, el dirigente destacó particularmente la importancia de mantener las capacidades operativas de ENAP y de sus trabajadores. “El rol de ENAP tiene que ser fundamental ahí, porque al final ese es uno de los temas, digamos que no se pierda y que justamente como sindicato, nosotros hemos estado ahí luchando, digamos, para mantener nuestros equipos, digamos como corresponde”, afirmó.

Respecto de la transición energética, Aro Velásquez señaló que el sindicato observa con prudencia la incorporación de nuevas tecnologías y la eventual participación de ENAP en proyectos asociados al hidrógeno verde. En paralelo, sostuvo que la empresa debe continuar fortaleciendo la exploración y producción de hidrocarburos en Magallanes.

En esa línea, se refirió a la incorporación de un nuevo equipo de perforación, tecnología que, según explicó, podría modificar parte de la actual estructura de operaciones. El dirigente aclaró que el sindicato no se opone a la modernización tecnológica, pero planteó que su implementación debe considerar las necesidades reales de exploración y la continuidad de los puestos de trabajo asociados a las operaciones.

“Uno no está, digamos, en contra justamente de estas nuevas tecnologías, pero sí en materia de exploración”, señaló, destacando que existen equipos actualmente disponibles en Magallanes que podrían continuar siendo utilizados en determinados proyectos.

Finalmente, el dirigente sindical abordó lo que calificó como una mayor influencia de las decisiones adoptadas desde la casa matriz de ENAP en las definiciones que afectan a Magallanes. En este sentido, llamó a fortalecer una mirada de Estado sobre el papel de la empresa y su infraestructura en la región, considerando tanto las actividades tradicionales como los nuevos desafíos asociados a la transición energética.

“Tiene que haber una gran discusión al interior de Magallanes, de los actores, de las fuerzas vivas y de los actores importantes de esta región para poder analizar en contexto este tema y para eso esperamos mayor involucramiento de las autoridades de ENAP con la comunidad”, concluyó.

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