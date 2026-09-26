PDI FORTALECE SUS CAPACIDADES INVESTIGATIVAS EN PUERTO WILLIAMS Y AVANZA EN HABILITACIÓN DE CUARTEL

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) puso en marcha la brigada integral PDI Puerto Williams, unidad que amplía las funciones que la institución desarrolla en la Provincia Antártica Chilena. A las labores de control migratorio y policía internacional se suman ahora capacidades investigativas ante la comisión de delitos, en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos.

La nueva unidad surge a partir de la anterior avanzada fronteriza de Puerto Williams y cuenta con detectives que desarrollan labores de investigación y análisis criminal desde el territorio. De acuerdo con la PDI, estas capacidades ya han permitido obtener resultados, entre ellos la ubicación y detención de personas prófugas de la justicia mediante procedimientos realizados junto a la Autoridad Marítima en los canales australes.

La implementación de la brigada integral se desarrolla junto con el proyecto de habilitación de un cuartel policial ubicado en la intersección de las calles Piloto Pardo y Arturo Prat. Las obras ya se encuentran en ejecución y contemplan nuevos espacios para el funcionamiento de la unidad, el desarrollo de sus labores y la atención de la comunidad.

Durante una ceremonia realizada este miércoles, autoridades provinciales y comunales, junto a representantes de la PDI, abordaron la puesta en marcha de la nueva unidad. El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó que la dotación de la institución en Puerto Williams aumentó al doble y que la brigada permitirá incorporar la investigación de delitos a las funciones que ya se desarrollaban en la zona.

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