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24 de septiembre de 2026

MESA DE ZONA FRANCA: DIÁLOGOS Y EXPOSICIONES DE VISIONES Y ANHELOS CONVOCAN A MÁS DE MEDIO CENTENAR DE PARTICIPANTES

En esta oportunidad, fueron alrededor de 60 personas las que se convocaron al diálogo.

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Fue en el edificio del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en pleno centro de la capital regional, que se llevó a cabo la segunda sesión (y primera en dinámica de trabajo como tal) de la Mesa por la Zona Franca, instancia impulsada por la actual administración del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, encabezada por Jorge Flies, y asesorada técnicamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esta oportunidad, fueron alrededor de 60 personas las que se convocaron al diálogo. Entre ellos destacaron los jefes de las divisiones del Gobierno Regional; los alcaldes de Punta Arenas, Claudio Radonich, y Porvenir, José Gabriel Parada; representantes gremiales como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Cámara Franca, entre otros; miembros de la academia local; directores de servicios del Estado; expertos, y más.

El Gobernador Regional (subrogante), Pedro Ossandón, detalló que el fin de esta segunda convocatoria fue “ver perspectivas brechas y oportunidades en infraestructura, modernización, competitividad y servicios”: “Queremos escuchar a todos los miembros, saber cuáles son sus opiniones e inquietudes para después hacer un análisis, junto al ministerio de Hacienda, para que la tercera semana de octubre tengamos la próxima sesión y podamos ir decantando y construyendo de manera conjunta esta visión común”.

Por su parte, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Hacienda, Manuel José Correa, coorganizador del espacio, destacó que “el trabajo con el Gobierno Regional ha sido colaborativo: hoy está en construcción una propuesta regional y lo que ha deseado el ministerio de Hacienda es que esa propuesta sea de la mejor calidad posible, lo más detallada posible. En eso estamos colaborando”.

A renglón seguido, el representante del Gobierno Central complementó: “La comunidad magallánica tiene que estar muy tranquila: el ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional están trabajando por el bien de la región”.

El Gobernador (s) Ossandón, en tanto, apuntó a que “es un proceso participativo, abierto y transversal de los actores que dialogan hoy y quieren dialogar con el sistema de Zona Franca”.

La primera sesión ocurrió en septiembre. La próxima acontecerá en octubre. El cronograma presenta un tiempo de trabajo hasta enero de 2027.Los de acá son lineamientos para activar la conversación, no los lineamientos estrictos como tal (…) Estamos recogiendo el grueso de la información para que podamos sistematizarla y en enero presentar ante la comunidad la visión propiamente tal”, cerró Ossandón.

La definición de los lineamientos para la licitación de la concesión de la Zona Franca tiene como contexto el vencimiento de la actual administración, a cargo de Sociedad de Rentas Inmobiliarias, fechado en 2030.




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