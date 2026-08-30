BLOQUE PRODUCTIVO DE ÚLTIMA ESPERANZA SOLICITA MESA DE TRABAJO POR OBRAS DEL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO

El Bloque Productivo de Última Esperanza manifestó su preocupación por la modalidad y programación de las obras de mejoramiento del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, señalando que las propuestas y antecedentes planteados durante los últimos meses no habrían sido considerados en la decisión final.

La organización valoró la concreción de la licitación de los trabajos y sostuvo que el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria es necesario por razones de seguridad y conectividad. Sin embargo, advirtió que las restricciones operacionales previstas coincidirían con un período relevante para la actividad turística y económica de la Provincia de Última Esperanza.

Según planteó el Bloque Productivo, las eventuales dificultades de conectividad aérea podrían tener efectos sobre distintos sectores económicos de la provincia, entre ellos el comercio, la gastronomía, el alojamiento, el transporte, los servicios turísticos, trabajadores y proveedores.

Ante este escenario, el bloque solicitó establecer una mesa de trabajo formal y permanente, con participación de autoridades, organismos públicos, municipios, líneas aéreas y representantes del sector productivo. Entre las materias propuestas se encuentran la coordinación de la conectividad aérea, alternativas terrestres, fortalecimiento del paso fronterizo Dorotea, mantención de rutas, información sobre el avance de las obras y medidas económicas para quienes puedan verse afectados.

La vocera del Bloque Productivo de Última Esperanza, Adriana Aguilar, señaló que todavía existe un espacio para trabajar en medidas que permitan disminuir los impactos de la intervención. Por su parte, el vocero Pablo Ampuero reiteró que la organización no está en contra del mejoramiento del aeródromo, sino que plantea la necesidad de compatibilizar la ejecución de las obras con la continuidad de la actividad económica y la protección del empleo en Puerto Natales y la Provincia de Última Esperanza.