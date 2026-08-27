DANIELLA PANICUCCI ACUSA “PERSECUCIÓN POLÍTICA” Y “MACHISMO BRUTAL” TRAS CUESTIONAMIENTOS POR CARGO EN LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL

La trabajadora social y exjefa de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Daniella Panicucci Herrera, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones la polémica generada en torno a su incorporación a la Delegación Presidencial, defendiendo su trayectoria profesional, asegurando que existió un proceso de selección y acusando una “persecución política” y “machismo brutal” a raíz de los cuestionamientos.

Durante la entrevista, Panicucci comenzó refiriéndose al debate generado por la llegada de exautoridades o dirigentes políticos a cargos dentro de la administración pública, reconociendo que se trata de una discusión que considera legítima, aunque marcó una diferencia respecto de la naturaleza del puesto al que había postulado.

“Lo primero es dejar en claro que aquí yo no iba a un cargo de gobierno, eso es lo primero, un cargo del Estado y ahí marcó una diferencia”, sostuvo.

La exconcejala de Punta Arenas señaló que entiende que pueda existir un cuestionamiento ciudadano respecto de la incorporación de personas que han tenido participación política a la función pública, pero defendió su decisión desde una perspectiva laboral y profesional.

“Yo entiendo que es válido ponerlo en el debate si las autoridades. Cuando han sido públicas después pueden ingresar al estado a ejercer la Función Pública. Eso yo yo me someto a que se me juzga y no tengo ningún problema”, afirmó.

Panicucci explicó además que su trayectoria profesional está estrechamente vinculada al Estado, destacando que es trabajadora social y que ha desarrollado durante años labores en distintas áreas de la administración pública.

“Yo vengo trabajando en el estado porque además de formación soy trabajadora social. Yo llevo 15 años trabajando en el estado, he trabajado en distintos espacios, no solamente en cargos de elección popular, sino que también a través de mi ejercicio profesional”, indicó.



Defendió el carácter técnico del cargo



Uno de los principales puntos abordados durante la conversación fue precisamente la naturaleza del cargo cuestionado. Panicucci sostuvo que no se trataba de un puesto de confianza política, sino de una función vinculada al área social y con un fuerte componente técnico.

“No, no era de confianza. Era 1° que además era en el área social que además me apena decirlo porque era súper técnico”, afirmó.

En esa línea, detalló que las funciones estaban relacionadas con la ejecución y seguimiento de diversos programas sociales que se desarrollan desde la Delegación Presidencial.

“Era precisamente ahí. Se ejecutan programas que además programas que fueron impulsados por el gobierno del presidente Gabriel Boris, como fue el programa lasso que lo que por primera vez lo ejecute y en el único lugar que lo ejecuta es la delegación presidencial. Está el programa previene, o sea senda, está el programa jefas de hogar, está el programa de familias”, explicó.

Según Panicucci, su experiencia previa en el sistema de protección social constituía uno de los elementos que la vinculaban con las funciones del cargo.

“La idea era que aquellos casos sabemos cómo funciona el sistema de protección social, donde muchas veces el estado no llega y la idea era poder apoyar a esos casos donde de repente los temas de salud no están presentes. Sabemos lo que cuesta los temas de salud mental, entonces priorizar tener una mirada, contribuir y poder ahí meterle bueno al sistema protección social”, señaló.



Emplazamiento a recurrir a Contraloría



Ante los cuestionamientos relacionados con la existencia o no de un proceso de selección, la exjefa regional de Subdere fue categórica y emplazó a quienes tengan dudas a recurrir a la institucionalidad correspondiente.

“Yo desafío, desafío a que hagamos política de verdad, si tiene alguna duda, vaya Contraloría, lo desafío que vaya Contraloría”, manifestó.

Panicucci aseguró que sí hubo un procedimiento y relató que incluso se produjo una ampliación del plazo de postulación.

“Hubo un proceso de selección. De hecho se hizo una ampliación de plazo, a mí me llegó el correo pensando que lo que está, que cuando venían los plazos que se habían estipulado y se hubo una ampliación de plazos precisamente para que postularan más personas. Después se hubo una entrevista, yo llegué por currículum”, sostuvo.

La trabajadora social insistió en que no pretende entrar en detalles respecto de otros funcionarios que participaron en el proceso, precisamente para evitar que sus declaraciones terminen afectando a quienes forman parte de la administración pública.

“Por eso yo prefiero que en todo eso lo vean en Contraloría porque no quiero ensuciar a a funcionar, que llevan mucho tiempo trabajando”, afirmó.

Y reiteró su llamado: “La Contraloría es la institución, todos lo saben, la gente lo lo conoce a propósito. Una licencia médica que vaya porque ellos son los que fiscalizan el sistema, entonces yo les desafío que vayan, vayan a Contraloría”.



Acusó “persecución política” y “machismo brutal”



Otro de los aspectos centrales de la entrevista fue la forma en que Panicucci aseguró haber vivido la controversia. La exconcejala sostuvo que durante los días posteriores a que surgieran los cuestionamientos experimentó una fuerte exposición y sensación de persecución.

“Hubo una parte, una persecución política y yo lo digo porque fueron días muy duros para mí, o sea yo más allá. Cuando 1 dice lo que fue fue muy duro. O sea, yo me sentía, perseguía, me sentía observada, me sentía que estaban todos juzgándome y eso para el día a día no es fácil”, relató.

A su juicio, además, existe un componente de género que no puede ser ignorado al analizar las críticas que recibió.

“Yo creo que el machismo instalado en política es impresionante. Es impresionante el machismo en política”, expresó.

Posteriormente fue aún más categórica: “Yo creo que el machismo es, es brutal, es violento, es violento, es violento”.

Panicucci también rechazó que su llegada a la función pública pueda ser explicada exclusivamente por vínculos políticos o personales, señalando que a lo largo de su trayectoria ha trabajado con personas de distintas posiciones.

“Yo no discrimino a nadie, a mí la verdad es que si es que es de izquierdas, si es de derecha, si es empresario, si es un obrero, si trabaja la construcción, si es Garzón, a mí me da lo mismo”, sostuvo.



Defendió su trayectoria frente a cuestionamientos



Durante la conversación, Panicucci también respondió a las críticas que, según señaló, han buscado poner en duda su currículum y experiencia profesional.

“Se ninguneó mi currículum como casi que yo en esto era una pitutada”, afirmó.

Frente a ello, recordó parte de su desempeño como concejala de Punta Arenas y posteriormente en la Subdere, mencionando distintas iniciativas en las que participó.

Entre ellas, destacó las gestiones relacionadas con una óptica comunal, la ampliación de la cobertura de la farmacia comunal y el programa SOS Mujer.

“Yo creo que nadie puede negar que fui una voz constructiva hacia la gestión, donde muchas veces fui crítica”, señaló.

Sobre la óptica comunal, explicó: “La óptica comunal donde las familias pueden acceder a lentes más económicos. Eso fue una gestión que hicimos junto al consejero regional Arturo Díaz”.

También recordó las gestiones para ampliar la farmacia comunal hacia el sector sur de Punta Arenas.

“Impulsamos en el Consejo Municipal gracias al apoyo también ahí del alcalde y sacamos la sucursal de la farmacia comunal junto al concejal Germán Flores”, afirmó.

En materia de apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, destacó el programa SOS Mujer, señalando que Punta Arenas fue una de las comunas piloto.

“Impulsamos también el programa s o s mujer. Que es un programa precisamente para ayudar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Fuimos la segunda comuna, comuna piloto que también eso fue muy importante”, sostuvo.



“No nos quedamos en trincheras políticas”



Panicucci también aprovechó la entrevista para reivindicar su trabajo durante la pandemia y su posterior paso por la Subdere, asegurando que su desempeño estuvo enfocado en las necesidades de las comunidades y no en el color político de las autoridades locales.

“Además, en la época de pandemia, precisamente que hicimos un trabajo también con la gente, quienes eran de alizados que necesitaban con esta diferencia también los apoyamos andar repartiendo leña. No me quedé en la casa sentadita detrás de un teléfono, anduve en la calle con las personas”, manifestó.

En relación con su trabajo en la Subdere durante el gobierno de Gabriel Boric, aseguró que nunca recibió instrucciones para discriminar a municipios según su orientación política.

“Nosotros jamás tuvimos, yo jamás tuvo una presión que me dijeran, hoy este alcalde es de derecha, no le demos recurso”, afirmó.

Como ejemplos de gestiones realizadas durante ese período mencionó proyectos de recambio de luminarias en Punta Arenas y Porvenir, además de avances relacionados con el relleno sanitario.

“Recambio luminarios completos en Punta arena, recambio luminaria en porvenir, bahía chilota, oye el relleno sanitario. Nos faltó un poquito gobierno para poder echarlo a andar, pero destrabamos un tema que llevaba 10 años en trabado y gracias a gestión lo hicimos”, sostuvo.

A partir de estos antecedentes, Panicucci planteó que el debate político debería orientarse hacia resultados concretos y las necesidades de las comunidades, evitando, a su juicio, las disputas entre bloques.

“Nada más que gestión conocer el estado y ponerse a disposición y no estar en trincheras políticas”, expresó.



Llamado a centrar el debate en las necesidades de Magallanes



Hacia el cierre de la entrevista, la exjefa regional de Subdere planteó que la discusión política regional debería avanzar hacia los problemas concretos que enfrentan las distintas comunas de Magallanes.

“Pongamos los temas, a mí me encantaría decir tantas cosas sobre algunas yo las polémicas que más he estado escuchando”, afirmó.

En ese contexto, llamó también a los medios de comunicación a contribuir a una discusión centrada en los asuntos de fondo.

“Me gustaría y se los pido por favor a los medios de comunicación también. Hagamos debate, pongamos los temas de fondo en la mesa. Pongamos los temas”, señaló.

Panicucci destacó además que su experiencia en la Subdere le permitió conocer directamente las problemáticas de las diez comunas de la región.

“Yo tuve además la oportunidad y esto no lo digo porque no, sino porque la experiencia me permitió conocer la problemática de las 10 comunas. ¿De las 10 comunas, así que podemos hablar de las 10 comunas sobre las problemáticas, cómo lo podemos hacer para impulsar así tanta cosa?”, planteó.

Finalmente, insistió en que su intención es cerrar la controversia y orientar la discusión hacia asuntos regionales, manteniendo sus dos principales emplazamientos: que cualquier duda respecto de su contratación sea revisada por Contraloría y que el debate político deje atrás las descalificaciones.

“Yo solamente me defendí todos los ataques que recibí, pero yo creo que ya con esto les pido, por favor que cerremos. Los dos desafíos sí que me parece que sí. Hay que dejarlo internado en el tema del machismo y que sí que tienen dudas con seriedad y vayan a Contraloría. Pero sobre lo 8 pongamos los temas en la mesa”, concluyó.





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