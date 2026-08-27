CON GRAN CONVOCATORIA SE REALIZÓ LA SEGUNDA VERSIÓN DE LA JORNADA DE TURISMO CIENTÍFICO EN TORRES DEL PAINE

Con la presencia de la subsecretaria de turismo, María Paz Lagos Valdivieso, la delegada regional presidencial Ericka Farías Guerra, el delegado presidencial provincial Liber Lazo Navarro y la alcaldesa Anahí Cárdenas Ridríguez como anfitriona, se desarrolló la segunda Jornada de Turismo Científico Subantártico en Torres del Paine, conectando patrimonio y territorio.



El evento de difusión de ciencia contó con las interesantes ponencias de David Rubilar, Jefe de área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, quien expuso sobre los dinosaurios del fin de mundo, el paleontólogo Héctor Ortíz, que expuso sobre paleontología, turismo e identidad local, también presentó el doctor en geología José Benado Wilson, sobre la conservación de la geodiversidad y Matías Cuevas, geógrafo del nodo subantártico, que dio a conocer experiencias en la reserva de la biósfera Cabo de Hornos.



En el encuentro que tuvo alta convocatoria de trabajadores del turismo local, también estuvieron presentes los concejales Edmundo Bilbao, Silvana Silva y Raúl Lorca, junto a los seremis de economía y medioambiente. La jornada finalizó con un taller junto a los asistentes, realizado por el Nodo Laboratorio Natural Subantártico.



En este contexto la alcaldesa Anahí Cárdenas expresó que “estamos muy conformes por la convocatoria, los excelentes expositores y temas tratados que se discutieron con los asistentes, eso es muy satisfactorio, entonces seguiremos haciendo este tipo de seminario porque ayudan a comprender nuestro territorio y patrimonio, por eso vuelvo a destacar la calidad de los profesionales que expusieron, la información que entregaron es muy relevante para estas nuevas aristas que se abren para el turismo científico y de intereses especiales”.



En tanto el jefe del área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, David Rubilar, enfatizó en que “lo primero que debo decir es que estas iniciativas son fabulosas, porque permiten engranar tanto el conocimiento científico como el deseo de la comunidad por saber, y eso es espectacular porque ocurre una puesta en valor”.



Además, explico las intervenciones que realizó en la comuna Torres del Paine, “en primer lugar el encuentro con los niños de la Escuela Ramón Serrano fue estupendo, son muy curiosos, se nota que están muy conectados con la naturaleza, creo que acercar la ciencia a ellos es una de las instancias mas significativas que genera la educación, entonces tanto eso como el paso directo del conocimiento a la comunidad, solo la propician instancias como la que realizó la Municipalidad de Torres del Paine donde pudimos relacionarnos con actores locales del turismo y la comunidad, no me queda más que felicitar la gestión del municipio”.



