65 EMPRESAS DE MAGALLANES HAN POSTULADO AL SUBSIDIO AL EMPLEO

​Un positivo balance registra en la Región de Magallanes el Subsidio a la Contratación, Línea de Activación Laboral, iniciativa impulsada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y ejecutada por SENCE, que busca promover la inserción laboral y fortalecer el empleo formal.



De acuerdo con las cifras registradas al 24 de agosto, un total de 65 empresas de la región han postulado al beneficio, asociado a 155 contrataciones de trabajadores y trabajadoras. Del total de personas contratadas, 66 corresponden a mujeres y 89 a hombres.



El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, valoró los resultados alcanzados hasta ahora y destacó que las cifras reflejan el interés de los empleadores regionales por utilizar herramientas que permitan generar nuevas oportunidades laborales.



“Estamos haciendo un balance positivo de este subsidio en nuestra región, porque detrás de las cifras hay 155 personas que han accedido a una nueva oportunidad laboral. También valoramos que 65 empresas hayan postulado a este beneficio, lo que demuestra que existe interés por parte de los empleadores en utilizar los instrumentos que estamos poniendo a disposición para incentivar la contratación formal”, señaló.



La autoridad agregó que “como Ministerio del Trabajo, queremos seguir apoyando la generación de empleo formal y, especialmente, entregar herramientas que permitan a las empresas incorporar nuevos trabajadores y trabajadoras. Por eso, hacemos un llamado a los empleadores de Magallanes a informarse y evaluar su postulación, si cumplen con los requisitos establecidos”.



¿En qué consiste el Subsidio a la Contratación?



El Subsidio a la Contratación, Línea de Activación Laboral, entrega un apoyo económico a empresas que contraten formalmente a personas desempleadas en regiones donde se aplica el beneficio. Su objetivo es promover la inserción laboral, fortalecer el empleo formal y contribuir a la recuperación del mercado laboral.



El beneficio consiste en una bonificación mensual que SENCE entrega directamente a las empresas por cada trabajador o trabajadora que cumpla los requisitos establecidos. La bonificación puede alcanzar hasta un 50% del Ingreso Mínimo Mensual para trabajadores y un 60% para trabajadoras, por un período máximo de cuatro meses.



Entre los principales requisitos se encuentra que la empresa tribute en Primera Categoría, que las personas contratadas sean mayores de 18 años, que la relación laboral se haya iniciado a contar del 15 de julio de 2026, que no registren cotizaciones previsionales con otro empleador durante los tres meses anteriores al inicio de la relación laboral y que su remuneración bruta mensual no supere tres Ingresos Mínimos Mensuales.



Asimismo, la relación laboral debe mantenerse vigente y las cotizaciones previsionales deben encontrarse pagadas para que continúe el beneficio. SENCE fiscalizará el cumplimiento de los requisitos establecidos.



El seremi José Miguel Salas reiteró finalmente la invitación a los empleadores de la región a conocer este instrumento. “Queremos que más empresas puedan conocer este subsidio y aprovecharlo cuando necesiten incorporar nuevos trabajadores. Recordamos que hay 399 cupos en total, por lo que todavía restan más de 240 subsidios disponibles. El objetivo es que esta herramienta se traduzca en más oportunidades de empleo formal para las personas de Magallanes y en un apoyo concreto para nuestros empleadores”, concluyó.



A nivel nacional, se han concretado más de 25 mil postulaciones, de las cuales, un 49,3% corresponde a mujeres y un 50,7% a hombres, con un total de 5.079 empresas postulantes.



El beneficio se encuentra vigente y las postulaciones pueden realizarse a través de la plataforma dispuesta por SENCE, www.subsidioalempleo.cl.



