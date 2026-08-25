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25 de agosto de 2026

EXPORTACIONES OVINAS DE MAGALLANES CRECEN 52% DURANTE PRIMEROS 7 MESES DE 2026

ProChile destacó recuperación de los envíos del sector ganadero ovino, en que tanto los envíos de carne como de lana mostraron un claro repunte.

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Un positivo crecimiento del 52% mostraron las exportaciones ovinas de Magallanes durante los primeros siete meses de 2027, alcanzando US$ 44 millones, destacó la directora regional de ProChile, Alejandra Covacevich. 

Según cifras del Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile, las exportaciones de lana desde Magallanes durante los primeros siete meses de 2026 superaron los US$ 14 millones, con un crecimiento del 47,5% respecto al mismo período del año anterior, siendo sus principales destinos China y Uruguay. En tanto los envíos de carne ovina desde la región alcanzaron a los US$ 30 millones, con un crecimiento del 56,7%, siendo sus principales mercados de destino Brasil, Estados Unidos, Alemania y China.  

Para la directora regional de ProChile estas cifras son "un tremendo estímulo para las empresas y trabajadores del sector de la ganadería ovina de la región, que es la actividad económica más antigua y tradicional de la zona".  

Alejandra Covacevich indicó que ProChile tiene "un fuerte compromiso para apoyar la internacionalización del sector", prueba de ello fueron las XIX Jornadas Ganaderas 2026 realizadas la semana pasada, organizadas por la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA A.G.) en el marco del proyecto "Explorando oportunidades comerciales y desarrollo de la ganadería en Magallanes". 

La iniciativa fue cofinanciada por ProChile a través del Concurso Sectorial Silvoagropecuario 2026, instancia mediante la cual el organismo participó como auspiciador de las jornadas ganaderas, financiando una buena parte del evento. El proyecto presentado contemplaba financiar las jornadas ganaderas y una misión comercial a Uruguay.  

Durante las jornadas, uno de los expositores, Juan Gysling, director de ASOGAMA, realizó una presentación en la que destacó lo exitosa que fue la misión comercial a Uruguay, donde recibió gran apoyo de la Oficom de ProChile en Montevideo. 

Gysling también destacó el trabajo que ASOGAMA está realizando de la mano con ProChile desde 1995, dando cuenta de una relación de largo plazo orientada a fortalecer las oportunidades comerciales y el desarrollo de la ganadería ovina de Magallanes. 

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