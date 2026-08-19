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19 de agosto de 2026

AUTORIDADES DE GOBIERNO DESMIENTEN RUMORES DE DESABASTECIMIENTO Y CONFIRMAN FUNCIONAMIENTO DE PASOS FRONTERIZOS

A la fecha, no existe un escenario de desabastecimiento en la Región de Magallanes y el flujo de transporte de carga se mantiene operativo.

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Frente a información difundida a través de redes sociales respecto de un supuesto desabastecimiento en la Región de Magallanes producto de un eventual cierre de fronteras, autoridades de Gobierno desmienten dicha información y llaman a la ciudadanía a mantener la tranquilidad.

 
Las autoridades confirmaron que los principales pasos fronterizos utilizados para el transporte de carga se encuentran habilitados y operativos, manteniéndose el flujo de camiones y el abastecimiento de bienes e insumos hacia la Región de Magallanes.

 
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por los organismos competentes, entre ellos el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Aduanas y las autoridades sanitarias de Argentina, los pasos fronterizos mantienen su funcionamiento. En Monte Aymond se registra una atención promedio de 200 camiones diarios, mientras que Pino Hachado mantiene un flujo cercano a los 140 camiones diarios. Asimismo, el Paso Cardenal Samoré se encuentra habilitado, con un tránsito aproximado de 150 camiones diarios.

 
Las autoridades señalaron además que las condiciones que generaron una acumulación temporal de vehículos de carga, asociadas a eventos climatológicos registrados durante el invierno, ya fueron superadas y actualmente se trabaja para normalizar completamente el flujo rezagado.

 
El director regional de Aduanas, Reinhold Andronoff, explicó que se está implementando un plan de contingencia para absorber la carga acumulada durante las últimas jornadas.

 
“Teníamos una acumulación aproximada de 400 a 500 camiones debido a emergencias climatológicas, pero con el flujo actual de despachos la situación quedará completamente normalizada en un plazo de dos a tres días. En el paso Monte Aymond atendemos un promedio continuo de 200 camiones diarios y estamos reforzando el personal aduanero para garantizar el continuo abastecimiento de la zona austral”.

 
Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó la coordinación entre las autoridades chilenas y argentinas para facilitar el tránsito de mercancías y descongestionar los pasos fronterizos.

 
“Hoy día el biministro Alvarado va en dirección al Paso Los Libertadores que, desde el día de hoy, va a comenzar a estar operativo y se va a priorizar el transporte de carga. Eso va a permitir descongestionar los otros pasos que estaban habilitados. Desde el lado chileno sí tenemos la capacidad para atender diariamente casi al doble de camiones, y hemos puesto a disposición de nuestros pares argentinos toda la capacidad con la cual contamos en maquinaria y personal para ayudarlos a permitir que se genere esta descongestión”.

 
El vocero regional agregó que se mantiene una coordinación permanente con los organismos vinculados al transporte y control fronterizo, con el objetivo de asegurar la continuidad de la cadena logística y evitar afectaciones al abastecimiento de la región.

 
Finalmente, autoridades de Gobierno reiteraron el llamado a la comunidad a no difundir información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria.

 
Las situaciones relacionadas con el funcionamiento de los pasos fronterizos y el transporte de carga serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales correspondientes.

 
A la fecha, no existe un escenario de desabastecimiento en la Región de Magallanes y el flujo de transporte de carga se mantiene operativo.

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