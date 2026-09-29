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29 de septiembre de 2026

BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE CELEBRA SUS 70 AÑOS CON NUEVAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

comiteproadelanto18deseptiembre

El Barrio 18 de Septiembre continúa conmemorando sus 70 años de historia con una extensa programación de actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas, iniciativas que buscan reunir a vecinos y visitantes y poner en valor la identidad de uno de los sectores tradicionales de Punta Arenas.

Así lo dio a conocer esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la presidenta del Comité Pro Adelanto del Barrio 18 de Septiembre, Luisa Quezada, quien realizó un balance de las actividades desarrolladas durante las últimas semanas y adelantó parte de la programación que se extenderá durante octubre.

Entre las actividades ya realizadas se encuentran un cuecazo, que reunió a parejas y vecinos del sector en torno a la música y el baile nacional; una feria comunitaria, destinada especialmente a emprendedores y vecinos que elaboran productos y que no siempre cuentan con espacios o recursos para participar en grandes ferias; y el tradicional desfile aniversario, instancia en la que además se reconoció a personas que han realizado aportes significativos al barrio y a su comunidad.

La programación también contempló una actividad ecuménica en la Iglesia Fátima, que reunió a representantes de distintas confesiones religiosas, además de autoridades, dirigentes y representantes de distintos sectores políticos. La instancia fue presentada como una expresión del carácter transversal que el comité busca mantener en sus actividades, convocando a distintos actores de la comunidad.


Cicletada familiar abrirá la programación de octubre

Una de las próximas actividades será la cicletada familiar del sábado 11 de octubre, a partir de las 15:00 horas. La iniciativa tendrá un carácter recreativo y no competitivo, por lo que está dirigida a familias completas, niños, jóvenes y adultos, sin necesidad de pertenecer al Barrio 18 de Septiembre para participar.

La organización contempla además reconocimientos e incentivos para distintas categorías, entre ellas la familia más numerosa y la persona de mayor edad, buscando que la jornada sea principalmente un espacio de encuentro y recreación comunitaria.

Desde el comité hicieron un llamado a participar a toda la comunidad, considerando que muchas personas mantienen vínculos familiares o históricos con el sector, aunque actualmente no residan allí.


Carnaval del Barrio 18 será el 18 de octubre

El calendario continuará el sábado 18 de octubre con un carnaval aniversario, actividad que incorporará distintos elementos destinados a generar una jornada festiva para toda la comunidad.

La celebración contará con vehículos tunning, batucadas y comparsas, además de la participación de personas y agrupaciones que quieran sumarse a la actividad. El carnaval se desarrollará en el sector de Martínez de Rozas, entre Ramón Cañas y Carnicer, espacio que permitirá disponer de una extensión mayor debido a la cantidad de participantes esperados.

La organización también ha realizado coordinaciones con las autoridades correspondientes para gestionar los cierres de calles necesarios para el desarrollo seguro de la actividad.


Cantata y apertura de la nueva biblioteca

Otro de los hitos de la programación será la cantata prevista para el 23 de octubre, actividad que tendrá especial relevancia para la comunidad debido a su vínculo con la historia e identidad del Barrio 18 de Septiembre.

La presentación se realizará en dependencias de la nueva biblioteca del barrio. La obra musical fue creada por Fernando Alarcón, profesor de música, director de coros e integrante de una familia vinculada históricamente al sector.

La organización deberá definir próximamente el mecanismo de entrega de invitaciones y el número de asistentes, considerando la capacidad del nuevo recinto.



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