ORQUESTA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES PRESENTARÁ CONCIERTO DE GALA ESTE DOMINGO EN PUNTA ARENAS

La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes se prepara para presentar su concierto de gala este domingo 27 de septiembre, a las 18:30 horas, en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas. La actividad reunirá a jóvenes músicos de distintas comunas de la región y tendrá entrada liberada, por orden de llegada.

Claudia Uribe Venegas, encargada de la FOJI en Magallanes, explicó en conversación con ¿Y tú qué opinas? que la agrupación ha desarrollado durante este año su proceso de ensayos en la Escuela Portugal, luego de dejar el Liceo Sara Braun, donde funcionó durante varios años. El trabajo incluyó jornadas intensivas durante las vacaciones de invierno y un concierto de cierre de campamento previo a la presentación de gala.

El repertorio contempla obras de compositores chilenos y piezas de autores clásicos como Johannes Brahms y Piotr Ilich Tchaikovsky. Para Uribe, el trabajo de la orquesta no se limita a la ejecución musical, ya que también busca que los jóvenes conozcan las historias y contextos asociados a las obras que interpretan.

Una de las integrantes de la agrupación es Rocío Queipillán, violinista que comenzó a acercarse al instrumento a los 13 años, luego de escuchar música con violín en un videojuego. La joven contó en ¿Y tú qué opinas? que actualmente intenta practicar una hora diaria y destacó que su participación en la FOJI le ha permitido avanzar musicalmente, enfocarse en su formación y conocer a otras personas vinculadas a la música.

El concierto de este domingo contará con la participación de jóvenes provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Cabo de Hornos. Las puertas del Teatro Municipal José Bohr se abrirán a las 18:00 horas. Además, durante octubre se espera la publicación de las bases para las postulaciones correspondientes al próximo año, proceso que se informará a través de los canales oficiales de la FOJI. La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes es una de las agrupaciones regionales de la fundación y desarrolla un proceso formativo dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región.



