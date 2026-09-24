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24 de septiembre de 2026

TRAIL RUNNING EN TORRES DEL PAINE: PATAGONIA CAMP CUP CELEBRA SU DÉCIMA EDICIÓN

El sábado 1 de mayo de 2027, Torres del Paine vuelve a ser el escenario de una cita que ya forma parte del calendario deportivo de la región: la décima Patagonia Camp Cup.

patagoniacampcup2027

​Diez ediciones después de su primera carrera, la Patagonia Camp Cup vuelve el sábado 1 de mayo de 2027 para consolidarse, una vez más, como la única competencia de trail running que se corre en otoño en la Patagonia chilena. El hotel Patagonia Camp -a orillas del Lago Toro, frente al macizo Paine- repite como sede de un evento que, año tras año, pasó de ser una carrera local a reunir a corredores de distintos países.

 
Cuatro distancias esperan a los corredores este año. Para quienes recién se inician, o buscan una prueba más corta, está la categoría 5K; para quienes ya tienen más experiencia, 15K, 21K y 42K completan la oferta. En cualquiera de los recorridos, el desafío es el mismo: bosques nativos teñidos de colores otoñales, terreno desafiante y los desniveles propios de la geografía patagónica.

 
Cruzar la meta es solo el comienzo. La jornada continúa con música en vivo, el clásico asado patagónico, un buffet de celebración y, para quienes terminaron la carrera, un espacio de recuperación con masajes gratuitos. Y porque se trata de una edición aniversario, la premiación tendrá un gesto especial: entre los corredores, se sorteará una estadía doble en Patagonia Camp para la noche previa a la edición 2028, más la inscripción a la carrera.

 
Los clubes de running mantienen su beneficio de siempre: cada 8 inscritos, uno corre gratis. Para los residentes de la Región de Magallanes, este año preparamos algo aún mejor que el tradicional 15% de descuento: acceso directo a la tarifa Early Bird, la más conveniente de toda la temporada, sin código y sin trámites. Esta modalidad, sin embargo, contará con solo 60 cupos, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación. También seguirá disponible el traslado opcional desde y hacia Puerto Natales. Las inscripciones se abren el 24 de septiembre de 2026, con tarifas Early Bird escalonadas hasta el 31 de enero de 2027; después de esa fecha, rigen los valores regulares hasta el cierre del proceso.

 
Toda la información acerca de la carrera y la inscripción están disponibles en (Welcu). Quienes quieran seguir de cerca este evento pueden hacerlo a través Instagram, en @patagoniacamp.cup

 
El otoño transforma Torres del Paine: bosques que se tiñen de rojo y amarillo, las primeras nieves en las cumbres. El mismo paisaje que, edición tras edición, hace de cada kilómetro algo distinto.

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