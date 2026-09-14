Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

14 de septiembre de 2026

MÁS DE 50 TENISTAS PARTICIPARON EN LA II COPA MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS EN PUNTA ARENAS

​La competencia marcó el retorno a la superficie de arcilla y reunió a deportistas en cuatro categorías.

II COPA MUNICIPAL DE TENIS FIESTAS PATRIAS (3)

Más de 50 tenistas participaron durante tres jornadas en la II Copa Fiestas Patrias de la Escuela de Tenis Municipal, competencia organizada por la Fundación Municipal de Deportes y que marcó el regreso a la cancha de arcilla al aire libre durante el segundo semestre. El torneo se desarrolló entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, en el recinto municipal ubicado en José de Moraleda con Julián Real.

La competencia contó con la participación de 50 deportistas inscritos en la Escuela Municipal de Tenis, correspondientes a los grupos de Damas, Iniciante e Intermedio; además de una categoría Máster abierta a deportistas externos. La iniciativa buscó fomentar la participación en instancias competitivas y ampliar el acceso a esta disciplina entre personas de distintas edades y niveles.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el desarrollo del campeonato y el trabajo conjunto con el Magallanes Lawn Tennis Club. "Estamos en septiembre, con temperaturas que han sido de las más gratas, y más de 50 tenistas compitieron durante tres días. Hoy estamos en esta gran final de nuestro segundo torneo. Para nosotros es muy importante el vínculo que tenemos con el Magallanes Lawn Tennis Club, que es el club más tradicional y antiguo de nuestra ciudad", señaló.

El jefe comunal agregó que uno de los principales objetivos es continuar aumentando la cantidad de personas que practican tenis en Punta Arenas. "Nuestra Escuela de Tenis es fundamental y también tenemos una escuela para mujeres. Ya lo anunciamos, en octubre tendremos un campeonato de tenis femenino, así que estamos muy contentos y agradecidos de todos estos tenistas que, con carácter, jugaron con un clima que no es el óptimo, demostrando nuevamente que para los magallánicos el clima es un tema menor cuando hay que hacer deporte", afirmó.

En ese sentido, Radonich valoró el trabajo que desarrolla el municipio para promover distintas disciplinas deportivas. "Lo que buscamos es que los recursos que tenemos sean justamente para los deportistas y para la práctica del deporte. Tenemos campeonatos de básquetbol 3x3, gimnasia, un torneo paralímpico permanente de tenis de mesa, escuelas municipales y campeonatos de atletismo; entre otras actividades", indicó. Asimismo, la autoridad local destacó el trabajo técnico desarrollado mediante capacitaciones para entrenadores y jueces, con el objetivo de contribuir al crecimiento del deporte comunal.

La II Copa Fiestas Patrias también permitió dar continuidad al proceso de amplitud del tenis a nivel local impulsado por la administración comunal, que contempla una Escuela Deportiva Municipal gratuita para personas desde los seis años y competencias que acercan esta disciplina a la comunidad. 

Resultados 

En la categoría Damas, el primer lugar fue para Nicole Aguirre, seguida por Valentina Bustamante y Sandra Maldonado. 

En Cuarta, Luis Aguilar obtuvo el primer puesto, mientras que Jonathan González fue segundo y Gustavo Zimmermann, tercero. 

En Tercera, Víctor Pozo se quedó con el primer lugar, Juan Carlos Soriano obtuvo el segundo y Germán Sáez, el tercero. 

Finalmente, en Máster, Andrés Valladares fue campeón, Eduardo López alcanzó el segundo puesto y Jorge Huaitro terminó tercero.

rioverdeempanadas

VECINOS DE RÍO VERDE CELEBRARON FIESTAS PATRIAS EN LA SEGUNDA VERSIÓN DEL “CAMPEONATO DE LA MEJOR EMPANADA 2026”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: 62% PIENSA QUE EL GOBIERNO DE KAST HA SIDO PEOR DE LO QUE ESPERABAN Y APROBACIÓN BAJA AL 34%

Leer Más

En escala de 1 a 7, ¿Qué nota le pondría usted?. Los resultados fueron mayoritariamente negativos, y es que el 51% calificó con nota entre 1 y 3 al mandatario. Un 13% con nota 4, un 15% con nota 5 y un 19% le dio un 6 o 7. En promedio, José Antonio Kast obtuvo un 3.4 de nota general.

En escala de 1 a 7, ¿Qué nota le pondría usted?. Los resultados fueron mayoritariamente negativos, y es que el 51% calificó con nota entre 1 y 3 al mandatario. Un 13% con nota 4, un 15% con nota 5 y un 19% le dio un 6 o 7. En promedio, José Antonio Kast obtuvo un 3.4 de nota general.

Kast
nuestrospodcast
fragatalynch

LA FRAGATA LYNCH DE LA ARMADA DE CHILE VISITA PUERTO WILLIAMS DURANTE SU ENTRENAMIENTO EN MAGALLANES

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
II COPA MUNICIPAL DE TENIS FIESTAS PATRIAS (3)

MÁS DE 50 TENISTAS PARTICIPARON EN LA II COPA MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS EN PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Francesca Muñoz, Alejandro Riquelme, Álvaro Carter y Catalina del Real

DIPUTADOS DE DEFENSA Y RELACIONES EXTERIORES CUESTIONAN DECLARACIONES DE MINISTRO ARGENTINO SOBRE PATRULLAJES EN EL ESTRECHO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
redsaludmagallanes

PROGRAMA BARIÁTRICO DE REDSALUD MAGALLANES ABORDA LA OBESIDAD DESDE UNA MIRADA MULTIDISCIPLINARIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.