MÁS DE 50 TENISTAS PARTICIPARON EN LA II COPA MUNICIPAL FIESTAS PATRIAS EN PUNTA ARENAS

Más de 50 tenistas participaron durante tres jornadas en la II Copa Fiestas Patrias de la Escuela de Tenis Municipal, competencia organizada por la Fundación Municipal de Deportes y que marcó el regreso a la cancha de arcilla al aire libre durante el segundo semestre. El torneo se desarrolló entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, en el recinto municipal ubicado en José de Moraleda con Julián Real.

La competencia contó con la participación de 50 deportistas inscritos en la Escuela Municipal de Tenis, correspondientes a los grupos de Damas, Iniciante e Intermedio; además de una categoría Máster abierta a deportistas externos. La iniciativa buscó fomentar la participación en instancias competitivas y ampliar el acceso a esta disciplina entre personas de distintas edades y niveles.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el desarrollo del campeonato y el trabajo conjunto con el Magallanes Lawn Tennis Club. "Estamos en septiembre, con temperaturas que han sido de las más gratas, y más de 50 tenistas compitieron durante tres días. Hoy estamos en esta gran final de nuestro segundo torneo. Para nosotros es muy importante el vínculo que tenemos con el Magallanes Lawn Tennis Club, que es el club más tradicional y antiguo de nuestra ciudad", señaló.

El jefe comunal agregó que uno de los principales objetivos es continuar aumentando la cantidad de personas que practican tenis en Punta Arenas. "Nuestra Escuela de Tenis es fundamental y también tenemos una escuela para mujeres. Ya lo anunciamos, en octubre tendremos un campeonato de tenis femenino, así que estamos muy contentos y agradecidos de todos estos tenistas que, con carácter, jugaron con un clima que no es el óptimo, demostrando nuevamente que para los magallánicos el clima es un tema menor cuando hay que hacer deporte", afirmó.

En ese sentido, Radonich valoró el trabajo que desarrolla el municipio para promover distintas disciplinas deportivas. "Lo que buscamos es que los recursos que tenemos sean justamente para los deportistas y para la práctica del deporte. Tenemos campeonatos de básquetbol 3x3, gimnasia, un torneo paralímpico permanente de tenis de mesa, escuelas municipales y campeonatos de atletismo; entre otras actividades", indicó. Asimismo, la autoridad local destacó el trabajo técnico desarrollado mediante capacitaciones para entrenadores y jueces, con el objetivo de contribuir al crecimiento del deporte comunal.

La II Copa Fiestas Patrias también permitió dar continuidad al proceso de amplitud del tenis a nivel local impulsado por la administración comunal, que contempla una Escuela Deportiva Municipal gratuita para personas desde los seis años y competencias que acercan esta disciplina a la comunidad.

Resultados

En la categoría Damas, el primer lugar fue para Nicole Aguirre, seguida por Valentina Bustamante y Sandra Maldonado.

En Cuarta, Luis Aguilar obtuvo el primer puesto, mientras que Jonathan González fue segundo y Gustavo Zimmermann, tercero.

En Tercera, Víctor Pozo se quedó con el primer lugar, Juan Carlos Soriano obtuvo el segundo y Germán Sáez, el tercero.

Finalmente, en Máster, Andrés Valladares fue campeón, Eduardo López alcanzó el segundo puesto y Jorge Huaitro terminó tercero.