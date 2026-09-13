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13 de septiembre de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REÚNE A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS COLABORADORES PARA FORTALECER EL TRABAJO TERRITORIAL

​El Primer Encuentro Territorial por la Reinserción Juvenil convocó a representantes municipales, organismos colaboradores y equipos del Servicio para abordar los desafíos de los procesos de reinserción y fortalecer la articulación de la oferta disponible en los territorios.

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El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil realizó el Primer Encuentro Territorial por la Reinserción Juvenil, instancia que reunió a representantes de municipios, organismos colaboradores acreditados y equipos del Servicio para analizar desafíos y oportunidades vinculados a las trayectorias de adolescentes y jóvenes en procesos de reinserción.

La jornada, organizada junto al Laboratorio Municipal de la Universidad Adolfo Ibáñez y Juntos por la Reinserción, puso énfasis en el trabajo con el 80% de los jóvenes atendidos por el Servicio que cumplen medidas o sanciones en medio libre. En ese contexto, se abordó la necesidad de articular la oferta programática de los municipios con las necesidades de quienes participan en los procesos de intervención.

Durante el encuentro también se compartieron experiencias y desafíos desde distintos territorios, incorporando la perspectiva de los propios jóvenes. La directora nacional del Servicio, Rocío Faúndez, destacó la importancia de generar medidas que permitan abordar las trayectorias más complejas y llegar a quienes presentan mayores niveles de exclusión.

El rol de los municipios fue otro de los puntos centrales de la jornada, considerando su cercanía con las comunidades y el conocimiento de las realidades locales. El alcalde de Renca, Claudio Castro, planteó que la reinserción debe formar parte de un trabajo integral que incluya prevención, protección y seguridad.

La actividad concluyó con mesas de trabajo entre equipos ejecutores, representantes municipales y profesionales del Servicio, donde se identificaron oportunidades de colaboración y buenas prácticas. Como resultado, los participantes suscribieron un acuerdo de trabajo conjunto para fortalecer la coordinación institucional y avanzar en acciones de reinserción juvenil a nivel territorial.

Diputados Erich Grohs, Stephan Schubert y Alejandro Riquelme

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SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REÚNE A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS COLABORADORES PARA FORTALECER EL TRABAJO TERRITORIAL

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