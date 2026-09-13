SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REÚNE A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS COLABORADORES PARA FORTALECER EL TRABAJO TERRITORIAL

Noticias
Relacionadas
DIPUTADOS DE DEFENSA Y RELACIONES EXTERIORES CUESTIONAN DECLARACIONES DE MINISTRO ARGENTINO SOBRE PATRULLAJES EN EL ESTRECHO
Parlamentarios de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, quien afirmó que existen patrullajes combinados entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.
Parlamentarios de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, quien afirmó que existen patrullajes combinados entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.