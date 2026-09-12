CORPORACIÓN COLÓN 636 ABORDA MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS A 53 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN PUNTA ARENAS

A 53 años del golpe de Estado, la presidenta de la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, Magda Ruiz Méndez, y su tesorero, Sergio Reyes Soto, compartieron en Radio Polar sus experiencias personales y el trabajo que actualmente desarrolla la organización en Punta Arenas. Ambos relevaron la importancia de mantener viva la memoria y transmitir estas experiencias a las nuevas generaciones.

En conversación con ¿Y tú qué opinas?, Magda Ruiz recordó cómo vivió el 11 de septiembre de 1973 cuando era estudiante de cuarto medio, mientras que Sergio Reyes relató su experiencia tras ser detenido y trasladado hasta Colón 636, lugar donde señaló haber sido sometido a torturas. Los testimonios también abordaron otros espacios de detención existentes en Punta Arenas y las consecuencias que tuvo la represión en sus vidas.

La Corporación Sitio de Memoria Colón 636 busca poner en valor este espacio ubicado en el centro de Punta Arenas y generar instancias vinculadas con memoria, derechos humanos y participación de las nuevas generaciones. Ruiz explicó que la organización está integrada por personas con distintas trayectorias y que uno de sus principales objetivos es acercar este trabajo a los jóvenes.

Durante la entrevista emitida por Polar Comunicaciones, ambos dirigentes también destacaron la actividad realizada durante la jornada del 11 de septiembre frente al sitio de memoria, valorando especialmente la presencia de jóvenes. Además, señalaron que se encuentran desarrollando iniciativas junto a estudiantes de la Universidad de Magallanes, entre ellas un trabajo orientado a conocer qué recuerdan y qué significado atribuye la comunidad al lugar.





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