FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MAGALLANES ADVIERTEN INCERTIDUMBRE ANTE ANUNCIADOS CAMBIOS EN EL SENDA

Representantes gremiales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y de la Federación de Asociaciones del Ministerio del Interior y Servicios Afines (FENAMINSA) manifestaron su preocupación respecto de los anuncios gubernamentales que contemplan el traspaso del programa Senda Previene al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La inquietud se centra en la falta de claridad sobre el impacto que estas modificaciones legales y presupuestarias tendrán en la continuidad de las funciones y en la atención territorial que se entrega a la comunidad.

Durante su participación en el espacio radial La Voz de la ANEF, transmitido por Polar Comunicaciones, la dirigenta de Anfusenda, Soledad Ruiz, y la representante de FENAMINSA, Eliana Gallardo, explicaron que entregaron una carta dirigida al presidente de la República para solicitar precisiones sobre la medida. Las dirigentas expusieron la necesidad de resguardar el carácter integral del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), organismo que abarca áreas de prevención, tratamiento e integración social en toda la región de Magallanes.

Las dirigentas sindicales remarcaron que el servicio cuenta con tres décadas de desarrollo institucional y despliega programas estratégicos en comunas como Punta Arenas y Puerto Natales, además del apoyo a controles preventivos en rutas y el funcionamiento de la línea de orientación 1412. Ante esto, enfatizaron que cualquier reestructuración debe considerar la experiencia técnica del funcionariado público, advirtiendo que descentralizar sus áreas operativas o traspasarlo a carteras con múltiples prioridades podría debilitar la respuesta del Estado frente a la problemática del consumo de sustancias.

En el marco del diálogo desarrollado en La Voz de la ANEF, las dirigentas hicieron un llamado a valorar la labor funcionaria y consideraron crucial el diseño de presupuestos que contemplen las complejidades logísticas y de conectividad de la zona magallánica. Asimismo, aseguraron que las asociaciones gremiales mantendrán una postura unificada y proactiva ante las autoridades ministeriales y legislativas en defensa de la función pública y de la calidad de los servicios destinados a la ciudadanía.

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