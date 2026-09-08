AUTORIDAD MARÍTIMA DESPLIEGA OPERATIVO EN DESEMBOCADURA DE RÍO SAN JUAN

48 hrs transcurrido el hecho, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas recibió a las 19:30 horas del lunes 7 de septiembre la información de lo acaecido, activando los protocolos correspondientes ante la denuncia por presunta desgracia.



De esta manera se desplegó una Patrulla de Policía Marítima al sector. En paralelo, la Capitanía de Puerto coordinó el despliegue de la Lancha de Servicios Generales "Ona" y de la unidad marítima LPM 4407, que sumaron capacidades de rastreo en el área. Con las primeras luces del martes 8 de septiembre, el operativo se reforzó con un helicóptero naval del Grupo Aeronaval Sur, ampliando el radio de búsqueda desde el aire.



A medida que avanzaban las horas, en base de los cálculos de deriva, que orientaron el esfuerzo hacia la costa circundante de Tierra del Fuego, la capitanía de puerto de Tierra del Fuego desplegó una patrulla de Policía Marítima en el área.



El Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez, explicó que el operativo ha respondido a una evaluación permanente del terreno. "El despliegue ha considerado el análisis del área, manteniendo la vigilancia y recopilando la información de los distintos usuarios marítimos, considerando de esta manera el despliegue de los medios disponibles en el área", señaló la autoridad.



Mientras las tareas continúan en tierra, mar y aire, la Autoridad Marítima ha mantenido contacto directo con los familiares de los desaparecidos, a quienes se ha informado del avance del despliegue.



