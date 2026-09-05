“LA MAGIA DE LA ENERGÍA” LLEGA A JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA EN MAGALLANES

Niñas y niños de nivel medio mayor de jardines infantiles de Fundación Integra participan en “La magia de la energía”, experiencia educativa desarrollada por el programa GASCOEduca de Fundación GASCO. La iniciativa busca que los párvulos conozcan conceptos relacionados con el gas, la energía, la transición energética y la sostenibilidad a través de actividades lúdicas.

El taller forma parte del convenio de colaboración suscrito entre Fundación Integra y Fundación GASCO a comienzos de año. El acuerdo contempla el desarrollo de experiencias educativas orientadas al uso responsable de la energía y la sostenibilidad ambiental durante la primera infancia, incluyendo la realización de esta actividad en distintos jardines infantiles de la institución.

Una de las jornadas se desarrolló en la sala cuna y jardín infantil Akar, donde las niñas y niños participaron de actividades adaptadas a su nivel educativo. Según destacó la directora del establecimiento, Jessica Almonacid Gallardo, la metodología permite abordar estos contenidos de manera cercana y entretenida, promoviendo aprendizajes sobre el uso responsable de la energía.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, valoró la experiencia y señaló que la actividad permitió que los párvulos fueran protagonistas de sus aprendizajes mediante el juego, la exploración y la interacción. Desde GASCOEduca, su coordinador en Magallanes, Claudio Villegas, destacó también la importancia de acercar estos contenidos desde edades tempranas y manifestó la intención de continuar desarrollando actividades durante el próximo año.

La experiencia contempla la participación activa de niñas y niños mediante preguntas, exploración y experimentación, con contenidos vinculados al uso de los recursos y el cuidado del medioambiente. La alianza entre ambas instituciones busca continuar llevando este tipo de actividades a más jardines infantiles y comunidades de la región.

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