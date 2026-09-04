“JAUKÉN 2026”, EFICIENCIA OPERATIVA EN TIERRAS AUSTRALES

Ni las temperaturas bajo cero, ni las fuertes ráfagas de viento característico de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, hicieron mella al despliegue operativo de los efectivos que participaron en “Jaukén 2026”, exigente ejercicio institucional, que en idioma Selknam significa fuego y que se desarrolló en la zona más austral de Chile.



El intenso despliegue fue constante y se llevó a cabo en todos los campos de instrucción que posee el Ejército en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, donde la Infantería, Caballería Blindada, Artillería, Ingenieros y Telecomunicaciones, además de la logística y servicios de apoyo, demostraron un eficiente despliegue en terreno, que en todo momento buscó poner a prueba el accionar de las unidades de la V División de Ejército.



“Nos estamos entrenando bajo las condiciones climáticas acordes a esta zona de empleo y bajo el período de entrenamiento de combate. Han sido jornadas donde se ponen a prueba la eficiencia de los sistemas y del personal”, comentó el Mayor Nicolás Mackinnon, de la 4ta. Brigada Acorazada “Chorrillos”.



Del ejercicio participaron, además, efectivos del Regimiento N°6 “Chacabuco”, quienes arribaron a Punta Arenas, luego de zarpar desde el puerto de Talcahuano a bordo de una barcaza de la Armada de Chile; hecho que dejó de manifiesto la operatividad que existe entre las instituciones de la Defensa Nacional. Durante las jornadas de navegación, los chacabucanos estudiaron la zona donde se iban a emplear y se entrenaron en todas las tareas inherentes a su accionar.



La verdad nunca imaginé estar en Punta Arenas, menos viajar a bordo de una barcaza de la Armada, fue una experiencia espectacular. Después, en la zona de empleo, hemos puesto en práctica todo y creo que hemos dejado bien puesto el nombre de nuestra unidad”, expresó el Soldado Conscripto Fernando Yáñez, del Regimiento N°6 “Chacabuco”.



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Evacuación médica en helicóptero



En el marco del Ejercicio “Jaukén 2026”, el Ejército de Chile ejecutó dos Evacuaciones Aeromédicas (EVACAM) simultáneas desde distintos puntos de la Región de Magallanes, integrando capacidades de la Macro Zona de Salud “Punta Arenas”, de la V División de Ejército, del Pelotón de Aviación “Punta Arenas” y la red asistencial regional.



Las maniobras combinaron medios de ala rotatoria y ala fija, atención sanitaria y transporte terrestre, permitiendo comprobar procedimientos de coordinación, traslado y recepción de evacuados en un escenario operacional. “Este tipo de ejercicio exige coordinación entre la tripulación, el personal sanitario y los medios que reciben al paciente en tierra. Cada procedimiento debe ejecutarse de manera ordenada para mantener la continuidad de la atención durante todo el traslado”, señaló el Sargento 2.º Gerson Zambrano.



A su vez, el Cabo 1.º Carlos Esparza, explicó que “la principal exigencia fue mantener la coordinación entre los equipos desplegados en distintos puntos de la región, los medios aéreos y el personal encargado de la recepción en tierra. Ese enlace resulta fundamental para ejecutar una evacuación aeromédica de manera eficiente”.



Impregnados con la consigna de ser parte de una tierra de sacrificio con voluntad de vencer, quienes dieron vida al “Jaukén 2026” dejaron de manifiesto su nivel de entrenamiento, capacidad operativa y espíritu guerrero en una de las zonas más inhóspitas del mundo.



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