DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA SUPERVISA PROCESO DE BÚSQUEDA DE FAMILIAS EXTENSAS PARA NIÑOS EN CUIDADO ALTERNATIVO

Durante el mes de agosto, el área de Niñez de la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia llevó a cabo un proceso de supervisión, con el objetivo de analizar y fortalecer las prácticas de identificación, contacto e incorporación de familias extensas para niños y niñas de 0 a 3 años que se encuentran en medidas de cuidado alternativo.

En Chile, las familias extensas participan en la protección de niños y adolescentes como familias de acogida con lazos de consanguinidad, ofreciendo un hogar temporal por orden de un tribunal para evitar que los menores vivan en residencias.

Las supervisiones se llevaron a cabo en la Residencia para Lactantes y Preescolares "Rayito de Sol" y en el Programa de Familias de Acogida Especializada (FAE) Punta Arenas y Cabo de Hornos. En ambos dispositivos se revisaron procedimientos y mecanismos orientados a garantizar que los niños y adolescentes separados de su entorno familiar puedan mantener vínculos con su familia extensa, siempre que ello resguarde su interés superior, bienestar y derecho a desarrollarse en un entorno protector.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, explicó que "a través de esta supervisión realizada por nuestro equipo se identificaron buenas prácticas, nudos críticos y oportunidades de mejora, con el propósito de fortalecer la coordinación intersectorial y promover intervenciones oportunas para avanzar hacia procesos más estandarizados. Esta semana presentamos el Plan Chile Cuida a los Niños, que dentro de sus medidas busca que los niños menores de cuatro años que hoy viven en residencias crezcan en familias de acogidas. Actualmente, en la región existen cuatro niños de este rango de edad que viven en una residencia".

El proceso de supervisión incorporó metodologías cuantitativas y cualitativas para obtener una visión integral sobre las etapas de derivación e ingreso de lactantes y niños al sistema de cuidado alternativo. Para ello se revisaron expedientes, visitas en terreno a ambos dispositivos y entrevistas con profesionales de la dirección regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de las residencias y del programa Familias de Acogida.

En cuanto a la situación regional, la Residencia para Lactantes y Preescolares "Rayito de Sol" cuenta con una capacidad de 20 plazas para la atención de niños en etapa preescolar. Actualmente mantiene seis niños ingresados, de los cuales uno se encuentra vinculado a su familia extensa, favoreciendo la continuidad de sus vínculos familiares y el ejercicio de su derecho a crecer en un entorno protector.

Estas supervisiones se llevaron a cabo en todas las regiones del país con la finalidad de fortalecer las respuestas del sistema de protección, promoviendo alternativas familiares que permitan resguardar el bienestar integral de los niños, en coherencia con los principios de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.