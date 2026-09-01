CON RECURSOS REGIONALES Y RESPALDO DE LA ACTIVIDAD SALMONERA, RÍO VERDE FORTALECE SU POSTA RURAL

La Ilustre Municipalidad de Río Verde, encabezada por su alcaldesa, Sra. Tatiana Vásquez Barrientos, junto al gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Sr. Jorge Flies Añón, participaron en una jornada en el marco de la ejecución de recursos del FNDR 8% destinados al apoyo complementario de la salud y al cuidado de la comunidad usuaria del establecimiento.



La actividad reunió a autoridades regionales y comunales, concejales, equipos clínicos, vecinos, residentes e invitados especiales, en una jornada que combinó la presentación de la iniciativa con talleres de educación y empoderamiento sanitario dirigidos principalmente a personas usuarias con enfermedades crónicas.



El proyecto busca abordar dos de las principales dificultades asociadas a la atención de salud en el territorio rural: la distancia y el acceso oportuno a determinadas prestaciones. En este contexto, los recursos permitirán facilitar el acceso a exámenes como resonancias, ecografías y radiografías, además de consultas con especialistas en áreas como cardiología, oftalmología y traumatología, entre otras.



A ello se suma un componente preventivo, mediante la entrega de equipamiento para el automonitoreo domiciliaria de la presión arterial y dispositivos para la medición de glucosa. De esta manera, vecinos y residentes podrán contar con herramientas que contribuyan al seguimiento de su estado de salud y al fortalecimiento del autocuidado.

La salud rural como prioridad



Para la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, esta iniciativa representa un avance concreto para la comunidad.



“Este logro no solo representa recursos; significa más dignidad, cercanía y oportunidades de atención para cada habitante de las estancias y sectores productivos de nuestro territorio.”



Por su parte, el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, destacó la importancia de fortalecer la salud en las localidades rurales.



“Esta iniciativa representa un compromiso concreto con la salud rural y con la equidad territorial. Queremos que la distancia no sea una barrera para que los vecinos y vecinas de Río Verde puedan acceder a una atención oportuna, digna y de calidad.”



Para Liroy Gómez, encargado de la Posta de Salud Rural, los recursos permitirán fortalecer el trabajo que diariamente se desarrolla junto a la comunidad.



“Para nuestra posta esta iniciativa es muy importante, porque nos permite ampliar las herramientas y prestaciones que podemos acercar a nuestros usuarios. Sabemos que en Río Verde la distancia es un desafío, por eso contar con mayor apoyo para la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de nuestros pacientes significa avanzar hacia una atención más cercana y oportuna.”



El salmón del Seno Skyring: un aporte de la producción local



Durante la jornada se realizó también la entrega de canastas saludables de apoyo a pacientes beneficiarios, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Río Verde y que cuenta con el aporte de empresas vinculadas al gremio salmonero local.



Entre los productos considerados se encuentra salmón cultivado en las aguas interiores del Seno Skyring, poniendo en valor un producto asociado a la identidad y actividad productiva del territorio.



La voz de la comunidad



La jornada también contó con el testimonio de Juan Aillapán, vecino de la comuna de Río Verde, quien valoró la iniciativa y el apoyo entregado a los usuarios de la posta.



“Estamos muy agradecidos por esta iniciativa y por acercar la atención de salud a nuestra comunidad. También valoramos especialmente la entrega de esta canasta con productos de nuestra zona, incluyendo nuestro salmón, que es parte de nuestra identidad y producción local.”



Educación y empoderamiento sanitario



La actividad finalizó con talleres dirigidos a pacientes crónicos, incluyendo un módulo técnico-práctico y una clínica educativa sobre el uso correcto de tensiómetros y glucómetros, el registro de mediciones y el seguimiento domiciliario.



Con esta iniciativa, la Municipalidad de Río Verde reafirma su compromiso con una atención primaria más cercana, preventiva y centrada en las personas, fortaleciendo herramientas que permitan enfrentar las particularidades de la atención de salud en un territorio marcado por la distancia geográfica y la dispersión de sus habitantes.



