MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZA OPERATIVO FELINO CON 120 ATENCIONES GRATUITAS

La Municipalidad de Punta Arenas realizó este sábado un operativo veterinario dirigido exclusivamente a felinos, con 120 cupos gratuitos disponibles en dependencias del Colegio Charles Darwin. La jornada se desarrolló durante la mañana y se enmarcó en las acciones municipales de fomento de la tenencia responsable de animales de compañía.

Durante el operativo se realizaron implantaciones de microchips, vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios, además de orientación y apoyo para el registro de mascotas en la plataforma nacional. La atención estuvo a cargo de cinco profesionales y un equipo de aproximadamente 10 personas.

El alcalde Claudio Radonich señaló que durante el primer semestre el municipio ha atendido a cerca de 1.800 mascotas, de las cuales aproximadamente 750 corresponden a gatos. Asimismo, informó que desde el 1 de septiembre comenzarán las inscripciones para nuevos operativos de esterilización, que contemplarán cupos para perros y gatos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la administración comunal, entre enero y agosto de 2026 se han realizado 1.792 atenciones veterinarias, junto con la implantación de 970 microchips, la aplicación de 1.410 vacunas antirrábicas y la entrega de 2.439 antiparasitarios.

Las atenciones veterinarias primarias continuarán durante la semana en las dependencias municipales ubicadas en Lautaro Navarro con Sarmiento. En tanto, el próximo operativo masivo municipal está programado para el sábado 26 de septiembre.

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