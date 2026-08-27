DOH DESARROLLA ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS UKIKA Y RÓBALO EN PUERTO WILLIAMS

Un trabajo técnico y participativo para conocer el comportamiento de las cuencas de los ríos Ukika y Róbalo desarrolla en Puerto Williams la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH), iniciativa que fue abordada durante una reunión entre representantes del organismo, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, y Senapred.

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El estudio contempló recorridos en terreno y encuentros con integrantes de la comunidad, además de la recopilación de antecedentes técnicos y ambientales, con el propósito de contar con información actualizada sobre estos sistemas fluviales y sus posibles zonas de riesgo.

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El delegado Moncada destacó el trabajo desarrollado por la DOH y la importancia de avanzar en medidas preventivas, especialmente considerando los antecedentes registrados durante el desborde del río Róbalo en 2024, que provocó un corte general de agua potable. "Hay que conocer la cuenca, hay que conocer el río y su comportamiento histórico. Lo importante es estar preparados y precavidos, para que podamos realizar las intervenciones que sean necesarias de tal forma de evitar cualquier posible peligro o incidente que pudiera generar un riesgo para la comunidad, sobre todo en el abastecimiento de agua potable de la comuna", manifestó.

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Por su parte, el director regional de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic García, explicó que la evaluación permitirá fortalecer la información disponible para la gestión territorial y la prevención de emergencias. "Este estudio representa una herramienta fundamental para comprender con mayor precisión el comportamiento de los ríos Ukika y Róbalo, incorporando antecedentes técnicos, ambientales y también el conocimiento de la comunidad local. Nuestro objetivo es contar con información actualizada que nos permita identificar zonas de riesgo, fortalecer la gestión territorial y aportar a la prevención y manejo de emergencias en la comuna de Cabo de Hornos", señaló.





En tanto, la encargada de Senapred en la Provincia Antártica Chilena, Catalina Epull, valoró los antecedentes que aportará este trabajo para fortalecer el monitoreo y la toma de decisiones preventivas. "Nos nos permiten contar con mayores antecedentes para la toma de decisiones oportunas y realizar un mejor monitoreo de forma preventiva, para saber qué nos podría afectar y también mantener resguardada la infraestructura crítica de la comunidad", indicó.

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La representante de Senapred agregó que las recomendaciones que surjan del estudio también pueden contribuir a proyectar futuras medidas de mitigación, incluyendo eventuales soluciones de carácter ingenieril frente a factores que puedan aumentar el riesgo de desbordes, como la presencia de castoreras.

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El trabajo de la DOH se suma a otras acciones que se han desarrollado durante las últimas semanas en materia de seguridad hídrica y abastecimiento de agua potable en Puerto Williams. Entre ellas, se encuentra el recorrido realizado por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena junto a Senapred y Conaf por la cuenca del río Róbalo, además de las acciones impulsadas por la Seremi de Bienes Nacionales y Aguas Magallanes para evaluar terrenos que eventualmente puedan albergar futuras instalaciones de agua potable.





En este último ámbito, se han desarrollado levantamientos topográficos y aéreos en sectores próximos a la actual bocatoma, con el propósito de disponer de antecedentes y así evaluar alternativas de emplazamiento para una futura infraestructura de almacenamiento y tratamiento de agua potable.

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"Son las primeras líneas de acción en esta materia que sabemos que la comunidad está demandando y que las organizaciones han estado poniendo también sobre la mesa. Con esto se sientan las bases de lo que a futuro esperamos sean las nuevas instalaciones de agua potable en Puerto Williams", afirmó el delegado Rodolfo Moncada Salazar.

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La iniciativa de una nueva planta de agua potable forma parte de las materias consideradas en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, impulsado por el Gobierno junto al Gobierno Regional, en un horizonte de planificación de 10 años.