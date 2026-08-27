DELEGADO RODOLFO MONCADA ABORDA NECESIDADES HABITACIONALES DE FENATS BASE PUERTO WILLIAMS

En dependencias del Hospital Comunitario Cristina Calderón, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo un encuentro con dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) Base Puerto Williams, instancia en la que se abordaron distintas necesidades vinculadas a las condiciones de habitabilidad y laborales de los funcionarios del recinto asistencial.



Uno de los principales temas planteados durante la reunión, donde también estuvo presente el director del recinto hospitalario, Jaime Arteaga, fue la situación habitacional, considerando que la disponibilidad de viviendas constituye una dificultad para los funcionarios que actualmente se desempeñan en el hospital y también para quienes llegan a incorporarse a trabajar a Puerto Williams.



"Como Delegación tenemos la disposición de escuchar las necesidades de los distintos gremios y organizaciones de nuestra provincia, y en este caso conocer directamente las dificultades que enfrentan los funcionarios del hospital. El tema habitacional es una realidad que debemos abordar de manera coordinada, buscando alternativas que permitan mejorar las condiciones para quienes trabajan y llegan a nuestra provincia", manifestó el delegado Moncada.



Por su parte, el presidente de Fenats Base Puerto Williams, Román Becerra, explicó que actualmente el recinto de salud cuenta con 15 viviendas para sus funcionarios. Su disponibilidad y asignación representan una de las principales dificultades para quienes no cuentan con alternativas habitacionales en la zona.



"Estamos con escasez de casas para los funcionarios que vayan llegando. Hoy en día el hospital comunitario cuenta solamente con 15 casas, las cuales, según el mismo Estatuto Administrativo, le corresponden a la persona que tenga mayor jerarquía. Entonces, la planta no profesional tiene menos posibilidad de adquirir una de estas casas", detalló el dirigente que representa a una organización integrada por 50 funcionarios.



El trabajador de la salud agregó que esta situación también tiene incidencia en la llegada de nuevos profesionales a la zona y planteó la necesidad de buscar alternativas que permitan aprovechar de mejor manera las viviendas disponibles.



En ese contexto, recordó una propuesta planteada anteriormente para que algunas de estas casas pudieran ser compartidas por más de un funcionario. "Están llegando médicos jóvenes, solteros, sin familia, viviendo en una casa que pueden habitar dos o tres personas, pero están negando a compartir estas casas", indicó Becerra.



El encuentro permitió mantener un diálogo directo entre la organización gremial y la autoridad provincial respecto de las dificultades que enfrentan los funcionarios de salud, particularmente aquellas relacionadas con las condiciones de habitabilidad y su impacto en la incorporación de nuevos trabajadores al hospital.



Durante la jornada, además, se reconoció el trabajo de Isabel Muñoz, quien finalizó su período de tres años como dirigenta de Fenats Base Puerto Williams, valorándose su compromiso y labor desarrollada en representación de los funcionarios del Hospital Comunitario Cristina Calderón.

