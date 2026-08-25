IGNACIO UGALDE DE SCHNEIDER ELECTRIC: “LAS ZONAS REMOTAS SON PROBABLEMENTE LUGARES IDÓNEOS PARA EMPEZAR” CON HIDRÓGENO VERDE

El desarrollo del hidrógeno verde no solo representa una oportunidad para grandes proyectos industriales o de exportación, sino que también podría abrir nuevas alternativas para enfrentar los desafíos energéticos de zonas remotas y aisladas del país. Así lo planteó esta mañana Ignacio Ugalde, director de Power Systems Clúster Andino Sur de Schneider Electric, durante una conversación en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones.

El ejecutivo abordó los desafíos y oportunidades asociados a la transición energética, poniendo especial énfasis en la necesidad de combinar energías renovables, nuevas tecnologías, sistemas de almacenamiento, automatización e inteligencia artificial para avanzar hacia soluciones energéticas más autónomas y sostenibles.

Ugalde explicó que Schneider Electric, empresa con más de 190 años de trayectoria, ha desarrollado soluciones a lo largo de toda la cadena energética, desde la generación y transmisión hasta la distribución y los procesos industriales. En ese contexto, sostuvo que uno de los principales desafíos actuales consiste en mantener sistemas energéticos confiables, pero al mismo tiempo avanzar hacia nuevas fuentes de generación.

“Hoy el desafío es la generación de energía. Todos los procesos que hacemos, todo lo que necesitamos para la vida requiere energía y la demanda siempre está en aumento”, señaló.

A su juicio, la transición energética obliga a mantener una infraestructura robusta y confiable, mientras se incorporan nuevas tecnologías capaces de responder al crecimiento de la demanda y reducir el impacto sobre los ecosistemas.

“Por un lado hay que siempre mantener eso estable, pero hay que innovar para generar nuevas fuentes de energía, porque lo que tenemos no nos alcanza. Eso es cierto, lo sabemos. Tenemos que buscar más y en ese más tenemos que buscar formas que sean lo más sustentables, sostenibles y amigables con nuestro ecosistema posible”, afirmó.

Hidrógeno verde y zonas remotas

Uno de los principales puntos de la conversación fue el potencial que tendría el hidrógeno verde para entregar soluciones de autonomía energética en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

El director de Power Systems Clúster Andino Sur de Schneider Electric sostuvo que justamente estos territorios podrían convertirse en espacios adecuados para comenzar a implementar tecnologías asociadas al hidrógeno verde, debido a las dificultades que muchas veces existen para extender las redes eléctricas tradicionales.

“Las zonas remotas son probablemente lugares idóneos para empezar, porque son lugares donde es más complejo llegar con la energía tradicional, es más complejo llegar con cableado, llegar desde otras zonas de generación y donde la autonomía energética se valora mucho más”, explicó.

En esa línea, planteó que contar con sistemas capaces de producir y almacenar energía localmente podría representar una alternativa especialmente relevante para comunidades o actividades productivas ubicadas lejos de las redes convencionales.

“Un lugar donde pueda buscar tener su autonomía en generación de energía creo que hace mucho más sentido como un lugar de inicio para este tipo de tecnología de hidrógeno verde”, sostuvo Ugalde.

El ejecutivo agregó que la experiencia internacional puede servir como referencia para Chile, aunque advirtió que cada solución debe ser adaptada a las características geográficas, económicas y sociales de cada territorio.

El desafío de explicar el hidrógeno verde

Durante la entrevista también se abordó uno de los desafíos que enfrenta la industria: acercar el concepto de hidrógeno verde a la ciudadanía y evitar que sea percibido como una tecnología distante o exclusivamente vinculada a grandes proyectos industriales.

Ugalde reconoció que existe una dificultad comunicacional para explicar de manera sencilla el proceso y su relación con las energías renovables.

“Es algo que se comenta mucho, pero no sé si se entiende tanto, porque finalmente es revolucionario”, señaló, agregando que uno de los desafíos consiste en “bajarlo a tierra” y explicar a la comunidad cómo funciona y qué papel cumplen las energías renovables en su producción.

Según explicó, el hidrógeno verde puede funcionar como una forma de almacenar energía producida mediante fuentes renovables, permitiendo utilizarla posteriormente cuando disminuye la disponibilidad de recursos como el viento o el sol.

En el caso de Magallanes, destacó particularmente el potencial de la energía eólica, aunque también mencionó otras alternativas que podrían integrarse a futuro.

“Magallanes tiene una potencialidad enorme. Obviamente que lo eólico es lo principal, pero a nivel superficie también se puede trabajar la parte solar. Se puede trabajar la mareomotriz como tú mencionas. Finalmente es una combinación lo que nosotros sabemos”, afirmó.

Una matriz energética que combine distintas fuentes

El ejecutivo explicó que uno de los desafíos tecnológicos consiste precisamente en coordinar distintas fuentes de generación que dependen de las condiciones ambientales.

A diferencia de los sistemas tradicionales basados en combustibles fósiles, donde la generación puede activarse de acuerdo con la demanda, las energías renovables dependen de variables como la radiación solar y la disponibilidad de viento.

Por ello, sostuvo que será necesario desarrollar sistemas capaces de administrar automáticamente estas variaciones.

“Es muy complejo cuando uno está asociado al medio ambiente. Ser eficiente realmente porque el sol sale cuando sale, el viento sopla cuando sopla y así. Es la infraestructura la que tiene que adaptarse al ambiente”, explicó.

En este escenario, destacó el papel que pueden desempeñar el software, los sistemas de control y la inteligencia artificial para optimizar el uso de los recursos disponibles.

“Hoy con la inteligencia artificial, con las herramientas que tenemos, finalmente lo que se plantea son sistemas que automáticamente van modificando cómo tomamos esa energía de la forma más efectiva en función del clima y de esa manera maximizamos el rendimiento de la producción del hidrógeno”, señaló.

Experiencias internacionales como referencia

Ugalde también se refirió a experiencias desarrolladas en otras partes del mundo, especialmente en países nórdicos, donde las condiciones climáticas y geográficas pueden presentar similitudes con las del extremo sur de Chile.

De acuerdo con su explicación, existen modelos en los que la generación renovable se combina con sistemas de producción y almacenamiento de hidrógeno, permitiendo disponer posteriormente de esa energía cuando disminuye la generación eólica o solar.

“En los países nórdicos hay un avance notorio en este tipo de infraestructura”, indicó, destacando que se trata de experiencias que pueden aportar conocimiento para el desarrollo de soluciones en territorios como Magallanes.

Sin embargo, advirtió que estos procesos requieren inversiones iniciales importantes y tiempos de implementación que deben ser considerados al momento de establecer expectativas.

“Implica una inversión inicial fuerte, implica un tiempo importante de inicio. Hay que adaptarse y eso es un poco lo cuando uno dice aterrizar las expectativas”, sostuvo.

Al mismo tiempo, planteó que el desarrollo puede abordarse de manera gradual y a distintas escalas, desde proyectos pequeños hasta grandes parques de generación.

“Se puede empezar desde un aerogenerador hasta un parque muy grande de aerogeneradores”, explicó, enfatizando que uno de los primeros pasos consiste en definir claramente cuál será el uso que se dará al hidrógeno producido y cómo se articulará la cadena de valor.

Capital humano como elemento clave

Otro de los aspectos destacados durante la conversación fue la necesidad de preparar capital humano para acompañar el desarrollo tecnológico.

Para Ugalde, la transición energética no puede limitarse a la instalación de infraestructura, ya que también requiere personas capacitadas para operar, mantener y desarrollar las nuevas tecnologías.

“Hoy nosotros para lograr implementar este tipo de tecnologías que son disruptivas, porque no es lo tradicional, se requiere un cambio en todo el ecosistema”, afirmó.

El ejecutivo sostuvo que ese ecosistema debe involucrar a empresas, proveedores tecnológicos, infraestructura local, trabajadores, instituciones educativas y las propias comunidades.

“Es algo nuevo, es algo diferente, entonces necesitamos conectar todas las partes”, señaló.

En ese sentido, destacó que el conocimiento y la formación serán determinantes para que Chile pueda aprovechar los avances tecnológicos que se están produciendo a nivel internacional.

“Es un error ponerle la lápida al hidrógeno verde”

Consultado respecto de las perspectivas de la industria frente a las dificultades, cambios y redefiniciones que ha experimentado el desarrollo internacional del hidrógeno verde, Ugalde fue enfático en señalar que no se debe considerar que esta alternativa energética haya perdido su relevancia.

“Totalmente, porque yo creo que aquí la diferencia está en las expectativas y en el tiempo, la velocidad con la que uno puede avanzar”, planteó.

A su juicio, las evaluaciones sobre el futuro de esta industria deben considerar una mirada de mediano y largo plazo, especialmente frente a la creciente necesidad de encontrar soluciones energéticas sostenibles.

“Si uno se aleja un poco de la situación y mira en el mediano largo plazo, los recursos se escasean y van a escasear cada vez más”, sostuvo.

En este contexto, señaló que el desarrollo tecnológico puede contribuir a resolver progresivamente algunas de las dificultades que actualmente enfrenta la industria, mientras que la preparación de las personas debe avanzar paralelamente.

“Las complejidades que puede tener esta industria se resuelven ni más ni menos que con conocimiento y el conocimiento está en, como tú dices, en la formación del capital humano. Es lo primordial, es la base”, afirmó.

Finalmente, Ugalde planteó que la velocidad con que avanza la tecnología hace necesario que Chile aproveche el actual período para prepararse, desarrollar capacidades y formar a las personas que deberán participar de esta nueva industria.

“La tecnología corre rápido, va a bajar esos argumentos lapidarios mucho más rápido. Tenemos que estar nosotros como personas listos para eso. Y ahí es donde creo que está la clave: de prepararnos y capacitarnos en comunidad”, concluyó.

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