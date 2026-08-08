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8 de agosto de 2026

HIDRÓGENO VERDE AVANZA COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA PARA ZONAS REMOTAS DE CHILE

​El desarrollo de esta industria busca aportar a la descarbonización de sectores de difícil electrificación, especialmente en territorios con alta disponibilidad de recursos renovables.

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Chile continúa impulsando el desarrollo del hidrógeno verde como una alternativa energética dentro de sus planes de descarbonización y transición hacia fuentes renovables. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y el Plan de Acción 2023-2030 establecen lineamientos para promover esta industria, que aún se encuentra en una etapa inicial de implementación.

Esta tecnología consiste en la producción de hidrógeno mediante electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables. Su desarrollo apunta especialmente a sectores donde la electrificación directa presenta mayores dificultades, como transporte pesado, procesos industriales de alta temperatura y operaciones ubicadas en zonas alejadas.

La geografía chilena, con territorios que cuentan con alta radiación solar y fuertes vientos, ha sido identificada como una oportunidad para el desarrollo de proyectos de generación renovable asociados al hidrógeno verde. Según explicó Ignacio Ugalde, director de Power Systems para el Clúster Andino Sur de Schneider Electric, esta tecnología podría facilitar la descarbonización en lugares donde la instalación de baterías o líneas de transmisión resulta más compleja.

El avance de esta industria también está vinculado al desarrollo de herramientas de automatización y digitalización para la gestión de proyectos energéticos. Según Schneider Electric, estas soluciones permiten supervisar sistemas eléctricos, optimizar procesos y realizar simulaciones que ayudan a evaluar el funcionamiento de futuras instalaciones.

En este contexto, Chile busca fortalecer las capacidades necesarias para desarrollar proyectos de hidrógeno verde y avanzar en la integración de nuevas tecnologías asociadas a la generación de energía renovable.

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