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7 de agosto de 2026

RONDA TRAUMATOLÓGICA EN HOSPITAL DE NATALES PERMITIÓ ATENDER A CERCA DE 100 PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, el Colegio Médico (COLMED), el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos y la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT).

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​En el marco del plan de trabajo del Servicio de Salud Magallanes para desarrollar estrategias de resolución de la Lista de Espera, los días 6 y 7 de agosto, cerca de 100 pacientes que se encontraban en lista de espera de Traumatología fueron atendidos durante una ronda médica realizada en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, iniciativa que permitió entregar atención a usuarios y usuarias de la Provincia de Última Esperanza.

 
Un aspecto clave de la planificación se centró en que los pacientes contactados se tomaran sus exámenes complementarios previamente, con la finalidad de contar con los resultados el día de la atención y permitir una atención más resolutiva.

 
La jornada contó con la participación de los médicos especialistas Dr. Juan Diego Peña, Dr. Pablo Galleguillos y Dr. Gabriel Fuenzalida, quienes viajaron desde Santiago para apoyar el despliegue técnico y humano en el establecimiento.
Al respecto, el Dr. Juan Diego Peña, traumatólogo participante de la ronda, destacó la relevancia de este trabajo colaborativo: "El trabajo conjunto entre la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología y el Servicio de Salud nos permitió abordar directamente patologías de alta prevalencia, como la artrosis de cadera y rodilla, además de atenciones no GES que requerían una pronta resolución.”

 
Por su parte, el jefe del Servicio de Orientación Médica y Estadística (SOME) del hospital, Felipe Rojas, resaltó la coordinación interna y la priorización de los casos más antiguos: "La ronda fue en beneficio de quienes llevaban más tiempo aguardando, desde 2024 y 2025. Se realizó una labor coordinada entre varios servicios para que las y los pacientes llegaran con todos sus exámenes listos para la atención."

 
Finalmente, el Dr. Daniel González, encargado de coordinar la ronda en el establecimiento, valoró los esfuerzos articulados entre el Servicio de Salud Magallanes, la SCHOT y el hospital. Destacó la importancia del operativo y expresó su expectativa de que estas instancias se repliquen a futuro, tanto en Traumatología como en otras especialidades clave para los habitantes de la Provincia de Última Esperanza.

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