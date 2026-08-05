CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC IMPULSA ACADEMIA PARA MUJERES EMPRESARIAS Y NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES DE PORVENIR

En una nueva edición de Zona Puuy, Mika conversó con Sabrina Garay, directora de Sercotec, y Mery Ruiz, jefa del Centro de Negocios Sercotec, sobre las oportunidades disponibles para emprendedoras y emprendedores de la Región de Magallanes, con especial foco en Porvenir.

Durante la entrevista, destacaron la experiencia de la Academia de Mujeres Empresarias realizada en Punta Arenas, instancia que reunió a 30 mujeres clientas del Centro de Negocios para compartir aprendizajes, generar redes, conocer herramientas vinculadas a inteligencia artificial y fortalecer sus emprendimientos.

Tras esa primera experiencia, Sercotec anunció el desarrollo de una nueva versión en Porvenir, con el objetivo de descentralizar los apoyos y acercar las herramientas de formación a emprendedoras de Tierra del Fuego. La jornada se realizará el jueves 6 de agosto, desde las 9:00 hasta las 12:30 horas, en el auditorio del museo facilitado por el municipio.

La actividad contará con la participación de expositoras y entidades vinculadas al turismo, la tributación y las oportunidades del territorio. Entre ellas se mencionó a Aurora Fernández, del directorio de Pingüino Rey; Natasha Alarcón, abogada especialista en materias tributarias; además del apoyo del IST con dinámicas de integración.

Desde Sercotec explicaron que la academia busca no solo entregar conocimientos, sino también fortalecer la asociatividad entre emprendedoras. En ese sentido, destacaron que las redes de contacto, la colaboración y la visibilidad son claves para abrir nuevas oportunidades comerciales, participar en ferias, acceder a clientes y potenciar la economía local.

Además, se informó que se encuentra abierto el programa CRECE MIPE Porvenir, financiado con fondos del Gobierno Regional y ejecutado por Sercotec, dirigido a emprendedoras y emprendedores de la comuna. Según se indicó en el programa, la convocatoria cuenta con 100 cupos y entrega recursos para fortalecer negocios locales, con postulaciones disponibles hasta el 26 de agosto a través de www.sercotec.cl.

Finalmente, las invitadas llamaron a la comunidad emprendedora a acercarse al Centro de Negocios Sercotec, ubicado en Porvenir en Francisco Sampaio 580, en dependencias del CFT, donde podrán recibir orientación y acompañamiento. También invitaron a seguir las redes sociales de @centrosercotecpuq para conocer el calendario de capacitaciones gratuitas, talleres presenciales y online, y nuevas oportunidades para fortalecer sus emprendimientos.



