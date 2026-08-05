NUEVO DIRECTORIO DE MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE

​La conectividad de una región extrema depende en gran parte de sus puertos, que la unen con el resto del país y del mundo. En ese rol nació Magallanes Puerto Sostenible (MPS), la instancia que agrupa a 14 actores públicos y privados del sector portuario regional y busca acercar ese aporte a la ciudad y sus habitantes.



El comité anunció el nombramiento de Miguel Palacios, gerente de Ultraport Punta Arenas, como nuevo presidente de su directorio. El cambio se definió en una sesión realizada el 21 de julio, en la que también se renovó la composición completa de la mesa directiva. Miguel Palacios reemplaza en el cargo a Miguel Palma, anterior gerente general de Empresa Portuaria Austral (EPA), quien hasta ahora presidía la organización.



Miguel Palacios es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María y trabaja en Ultraport desde 2016. Ingresó a la compañía como ingeniero de Operaciones en Mejillones y, tras un recorrido por distintas posiciones, hoy dirige la operación en Punta Arenas.



Además, el nuevo directorio también quedó conformado por Juan Carlos Bacho (Agunsa), César Rojas (Transmares), Pamela Muñoz (IST) y Ronald Reyes (Ultramar).



Miguel Palacios explica las prioridades de esta nueva etapa: “Queremos potenciar la alianza público-privada que tenemos y acercar el puerto a la gente, para que conozca de primera mano el trabajo de los terminales. Nuestro enfoque siempre apunta a comunidad, seguridad portuaria y cuidado del medio ambiente. Que la gente se acerque, que conozca lo que hacemos y, quién sabe, que el día de mañana algunos terminen trabajando en el puerto”.



El componente social del comité ha impulsado en los últimos años iniciativas como una campaña de prevención de riesgos y accidentes laborales, y la corrida por las Jornadas de la Rehabilitación, actividad que se realiza entre octubre y noviembre y cuya recaudación se destina al Club de Leones Cruz del Sur. Como parte de esta nueva etapa, el directorio se propuso dar continuidad a estas iniciativas y activar nuevas instancias de acercamiento con la comunidad.

