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4 de agosto de 2026

CONAF ELIMINÓ PERMISO EXCEPCIONAL PARA REALIZAR SENDERO DE MONTAÑA "W"

El reglamento invernal que rige al Parque Nacional Torres del Paine se encuentra en la página oficial de CONAF (www.conaf.cl)

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La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informa que  a contar del 1° de agosto no se requerirá permiso excepcional para ingresar al Sendero "W" del Parque Nacional Torres del Paine, el cual mantuvo una restricción temporal durante los meses de junio y julio.


No obstante, considerando que continúan las condiciones propias de la temporada invernal, CONAF recomienda a los visitantes que se dirijan hacia el sector Paine Grande y Refugio Grey que, previo al inicio de su excursión, se registren en los puntos de control habilitados por CONAF, cumplan con las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento Invernal del Parque Nacional Torres del Paine y realicen la actividad acompañados por un guía especializado, conforme a lo establecido en el Reglamento Invernal y la normativa vigente.
Asimismo, se solicita a los visitantes mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y respetar las instrucciones y eventuales restricciones que pueda establecer CONAF en resguardo de su seguridad.


SI bien el Parque Nacional Torres del Paine se mantiene abierto durante todo el año, desde los meses de mayo y hasta fines de agosto, CONAF hace regir anualmente el reglamento Invernal, el cual establece  las condiciones y exigencias para realizar los senderos "W" y Base Torres, mientras el circuito de montaña Macizo Paine-  también conocido como la "0"- se mantiene cerrado hasta fines de octubre.


El reglamento invernal que rige al Parque Nacional Torres del Paine se encuentra en la página oficial de CONAF (www.conaf.cl) en el siguiente link https://www.conaf.cl/parque_nacionales/parque-nacional-torres-del-paine/  o en la página www.parquetorresdelpaine.cl

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