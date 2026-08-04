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4 de agosto de 2026

SEREMI DE LA MUJER ACERCA LA LEY INTEGRAL A LA JJ.VV RENÉ SCHNEIDER

La actividad reunió a vecinas del sector para fortalecer el conocimiento sobre la ruta de protección de las mujeres y entregar herramientas para una primera respuesta adecuada frente a situaciones de violencia de género, en el marco de la implementación de la Ley N.° 21.675.

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​La Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó un Taller de Primera Respuesta frente a la Violencia de Género en la Junta de Vecinos René Schneider, instancia que permitió acercar la Ley Integral a la comunidad y fortalecer las capacidades comunitarias para prevenir, orientar y actuar frente a situaciones de violencia contra las mujeres.

 
La jornada se inició con las palabras de bienvenida de la presidenta de la Junta de Vecinos René Schneider, Verónica Bórquez, y el saludo de la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete. Posteriormente, las participantes trabajaron de manera colaborativa en el análisis de casos prácticos, promoviendo el diálogo, la reflexión y el reconocimiento del rol que cumplen las comunidades en la detección temprana, la orientación y el acompañamiento inicial de mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

 
Durante el taller, las asistentes conocieron los principales alcances de la Ley N.° 21.675, la ruta de protección de las mujeres y los mecanismos de orientación y derivación disponibles, fortaleciendo herramientas para brindar una primera respuesta oportuna desde los territorios.

 
Al respecto, la SEREMI Gabriela Sánchez señaló que: "Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género queremos acercar estas herramientas a los barrios y comunidades, porque una primera respuesta informada y oportuna puede marcar una diferencia significativa para las mujeres que viven violencia. Conocer la ruta de protección y saber cómo actuar nos permite fortalecer la prevención y el acceso a una atención adecuada."

 
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos René Schneider, Verónica Bórquez, relevó el trabajo comunitario que desarrolla la organización, destacando que mantienen una permanente articulación con instituciones públicas a través de alianzas, capacitaciones y la postulación a proyectos en beneficio del barrio. Además, señaló que la junta de vecinos cuenta con la participación de alrededor de 60 vecinas, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el desarrollo de iniciativas para la comunidad. "Agradecemos que este tipo de talleres llegue a nuestra junta, porque nos entrega información muy necesaria para saber cómo actuar y dónde acudir frente a una situación de violencia. Como comunidad también tenemos un rol importante en apoyar y orientar a quienes lo necesitan."

 
La actividad forma parte del trabajo territorial que impulsa el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el marco del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y de la gestión de la ministra Judith Marín, con el propósito de acercar la Ley Integral a las comunidades, fortalecer la prevención y promover una respuesta oportuna frente a la violencia de género.

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