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31 de julio de 2026

FONDO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 2026 DEL SERNAMEG FINANCIARÁ PROYECTOS DE IMPACTO TERRITORIAL

Hasta el 23 de agosto, organizaciones de mujeres de todas las regiones del país podrán postular al Fondo para la Equidad de Género.

FEG 2026

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) invita a participar en el proceso de postulación al Fondo para la Equidad de Género (FEG) 2026, cuyo propósito es fortalecer a las organizaciones de mujeres en las distintas regiones del país a través del financiamiento de proyectos que promuevan su trabajo, autonomía e incidencia en sus comunidades.

 
Este año, el Fondo trabajará bajo un único eje denominado “Fortalecimiento e Incidencia Territorial de las Organizaciones de Mujeres”, orientado a impulsar iniciativas que potencien las capacidades de estas agrupaciones, promuevan su participación en espacios de toma de decisiones a nivel local y fortalezcan la articulación de redes con enfoque de género.
El FEG 2026 está dirigido a personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de postulación. Las organizaciones seleccionadas podrán acceder a un financiamiento de hasta $2.458.840 para la ejecución de sus proyectos y deberán comprometer un aporte propio equivalente, al menos, al 10% del monto financiado, ya sea en recursos monetarios, valorizados o una combinación de ambos.

 
"Las organizaciones de mujeres cumplen un rol fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades. Su trabajo tiene un impacto significativo y, por ello, desde el SernamEG impulsamos iniciativas como el Fondo para la Equidad de Género, que busca fortalecer sus capacidades, promover su participación y ampliar su incidencia en los espacios de toma de decisiones, avanzando hacia la igualdad de género", afirmó el director nacional (s) del SernamEG, Felipe Díaz Rain.

 
Respecto a los cambios de este año, la directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos, explicó: “hay agrupaciones que están en una etapa de ordenar su gestión interna, sus liderazgos y su forma de tomar decisiones, y otras que ya buscan incidir en los espacios locales y articularse en red con otras organizaciones de mujeres. Lo interesante de esta convocatoria es que pueden trabajar una línea o las dos según su propio momento, sin encasillarse. Por eso invitamos a las organizaciones a leer bien las bases, conversar hacia dónde quieren crecer y armar una postulación que refleje lo que necesitan para su trabajo en las comunidades”.

 
En tanto, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, destacó: “Buscamos que las organizaciones de mujeres sean protagonistas de los cambios que vive nuestra región. Con este Fondo, como Gobierno reafirmamos el compromiso de acompañar y fortalecer su trabajo, para que sigan incidiendo en las decisiones que afectan la vida de las magallánicas”.

 
Postulaciones

 
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de agosto. Durante este período, las organizaciones podrán presentar sus proyectos a través del sitio web del SernamEG sernameg.gob.cl

 
Para obtener más información o resolver dudas sobre el proceso de postulación, las interesadas pueden dirigirse a la mesa de ayuda disponible en el portal fondos.gob.cl o enviar sus consultas al correo electrónico [email protected]. Las respuestas serán publicadas en el sitio web del SernamEG.

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