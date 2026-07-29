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29 de julio de 2026

PDI CAPTURA EN PUNTA ARENAS A SUJETO QUE SE ENCONTRABA PRÓFUGO POR HOMICIDIO FRUSTRADO Y ROBO EN LUGAR NO HABITADO

Este miércoles, el hombre de 31 años, fue puesto a disposición del tribunal para la respectiva audiencia de control de detención.

pdiprofugohomicidio

La mañana de este miércoles, detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas lograron detener, en el sector alto de la ciudad, a un imputado que se encontraba prófugo de la justicia por los delitos de homicidio frustrado y robo en lugar no habitado.

El subprefecto Roberto González, jefe de la BH Punta Arenas, señaló: “Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos judiciales y tras diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, se logró la detención del imputado. Estas labores forman parte del trabajo orientado a ubicar y detener a personas que mantienen órdenes judiciales pendientes, con el propósito de ponerlas a disposición de los tribunales competentes y contribuir a brindar mayor seguridad a la comunidad”.

El sujeto mantenía una orden de detención vigente, emanada del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, por un delito de robo en lugar no habitado. En octubre del año pasado sustrajo diversas especies desde una vivienda que se encontraba deshabitada.

Asimismo, registraba una orden de detención por el delito de homicidio, en el marco de un homicidio frustrado ocurrido la noche del 20 de febrero de este año en el sector de Seno Almirantazgo. En esa oportunidad, el imputado, en medio de una discusión, habría apuñalado con un arma cortante a un hombre en el frontis de su domicilio, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes.

Este miércoles, el hombre de 31 años, fue puesto a disposición del tribunal para la respectiva audiencia de control de detención.

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PDI DETUVO A DOS SUJETOS POR ROBOS CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN OCURRIDOS EN PUNTA ARENAS Y AMBOS QUEDARON EN PRISIÓN PREVENTIVA

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Este miércoles, el hombre de 31 años, fue puesto a disposición del tribunal para la respectiva audiencia de control de detención.

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