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8 de abril de 2026

PDI DETIENE A SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS E INCAUTA MÁS DE 3 KILOS DE COCAÍNA QUE TENÍAN COMO DESTINO MAGALLANES

​Producto de este procedimiento, resultó detenido un hombre mayor de edad, de nacionalidad chilena, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

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En el marco de las fiscalizaciones constantes que se realizan en el Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago, detectives de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto junto a personal del Servicio Nacional de Aduanas, incautaron una encomienda postal con destino a la ciudad de Punta Arenas, en cuyo interior se encontraban ocultos tres bloques de droga, avaluada en más de 64 millones de pesos.

En coordinación con la Fiscalía Local de Pudahuel, los detectives ejecutaron técnicas investigativas contempladas en la Ley 20.000 y se trasladaron hasta Punta Arenas, donde se llevó a cabo un operativo que contó con el apoyo de oficiales de la Brigada Antinarcóticos de dicha ciudad.

Al respecto, el Subcomisario Alejandro Núñez Riquelme, de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, indicó: “Una vez en Punta Arenas, se procedió a la entrega controlada de droga, de una encomienda postal que tenía como origen Santiago, correspondiente a un horno microondas, el cual se encontraba contaminado con alrededor de 3.200 gramos de clorhidrato de cocaína”.

Producto de este procedimiento, resultó detenido un hombre mayor de edad, de nacionalidad chilena, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.





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PDI DETIENE A SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS E INCAUTA MÁS DE 3 KILOS DE COCAÍNA QUE TENÍAN COMO DESTINO MAGALLANES

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​Producto de este procedimiento, resultó detenido un hombre mayor de edad, de nacionalidad chilena, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

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