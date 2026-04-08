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8 de abril de 2026

PDI ADVIERTE AUMENTO DE ESTAFAS DIGITALES Y LLAMA A REFORZAR EL AUTOCUIDADO EN MAGALLANES

Conexión PDI

pdi brigada delitos economicos

En el programa Conexión PDI de Polar Comunicaciones, el subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile en Magallanes, abordó los principales delitos que investiga la unidad, entre ellos el uso fraudulento de medios de pago y las estafas cibernéticas que afectan a la ciudadanía.

El oficial explicó que existe un cambio en el perfil de las víctimas, despejando el mito de que los delitos económicos afectan principalmente a adultos mayores. Según indicó, las personas más vulnerables son jóvenes y adultos entre 20 y 40 años, debido a que son los principales usuarios de tecnologías digitales y del sistema financiero. “Las principales víctimas no son los adultos mayores. Los más vulnerables son las personas jóvenes, adultos jóvenes de 20 a 40 años que mayormente son víctimas de delitos de uso fraudulento y estafas cibernéticas. Son personas con estudios técnicos y/o profesionales, por lo que es fundamental reforzar el autocuidado”, señaló.

Durante el programa, el subprefecto también advirtió sobre los riesgos asociados a la exposición de información personal en redes sociales, especialmente cuando las personas publican detalles sobre viajes, rutinas o ubicaciones en perfiles públicos, lo que puede ser utilizado por delincuentes para cometer fraudes o delitos asociados a la obtención de datos personales.

Entre las principales recomendaciones entregadas por la PDI para resguardar la seguridad personal y familiar, se encuentran evitar publicar información sensible sobre horarios o ubicaciones, proteger documentos y datos bancarios, conversar con hijos e hijas sobre los riesgos de compartir información privada y preferir siempre lugares públicos al concretar encuentros coordinados a través de aplicaciones digitales.

El subprefecto Garrido enfatizó que la prevención es clave para reducir este tipo de delitos, señalando que “pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia y evitar situaciones de riesgo”, reiterando el llamado a mantener medidas de autocuidado en el uso de plataformas digitales y redes sociales.







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