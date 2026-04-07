GREMIOS ADVIERTEN IMPACTO EN TURISMO REGIONAL POR EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS EN CABOTAJE MARÍTIMO

Las organizaciones Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), la Cámara de Empresas de Turismo de Magallanes Austro Chile y la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) manifiestan su profunda preocupación ante la situación que se está generando en torno al cumplimiento de la normativa vigente que regula el cabotaje marítimo en Chile.

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Durante las últimas semanas se han recopilado diversos antecedentes que dejan en evidencia que embarcaciones de bandera extranjera estarían realizando operaciones turísticas en áreas cercanas a Puerto Natales, fiordos de Tierra del Fuego y los canales del Beagle. No obstante, esta situación no solo se limita al ámbito del cabotaje. Los gremios advierten que este tipo de operaciones podría implicar, además, la eventual vulneración de diversas normativas nacionales, incluyendo disposiciones tributarias, aduaneras, del Código del Trabajo y de protección ambiental, especialmente cuando no existe una actividad comercial formalmente constituida en Chile.

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El incumplimiento de estas normativas no solo afecta directamente a los actores locales del sector turístico, sino que también genera distorsiones en el desarrollo sostenible de distintos destinos de la región, impactando negativamente la competencia y el equilibrio del mercado.

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En este contexto, los gremios hacen un llamado urgente a las autoridades competentes a reforzar los mecanismos de fiscalización y a garantizar que las operaciones se desarrollen en estricto apego a la normativa vigente, resguardando la equidad, la legalidad y el fortalecimiento del turismo local.

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Sara Adema Yusta, gerente de HYST, señaló:

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"Como gremios, nos preocupa profundamente que se estén generando situaciones que podrían vulnerar una normativa clave para el resguardo de nuestra industria. Es fundamental que exista una fiscalización efectiva y que se garantice el cumplimiento de la ley, ya que, de lo contrario, se pone en riesgo no solo la competencia justa, sino también el desarrollo equilibrado y sostenible del turismo en nuestra región."

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Por su parte, Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, indicó:

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"El objetivo de esta normativa es proteger el turismo marítimo regional y evitar una competencia desleal con empresas nacionales que cumplen con todas las exigencias legales, laborales y tributarias. Hoy más que nunca se requiere una acción decidida por parte de las autoridades. Necesitamos reglas claras y que estas se hagan cumplir con urgencia."

Finalmente, Adriana Aguilar, gerente de CATUE, agregó:

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"En Magallanes y de la Antártica Chilena, y particularmente en zonas estratégicas para el desarrollo turístico, existe un ecosistema de empresas locales que cumple con la normativa tributaria, laboral, ambiental y sanitaria. Cuando se producen situaciones que podrían vulnerar la ley de cabotaje u otras regulaciones, se genera una competencia desigual que afecta directamente a emprendedores, trabajadores y familias que viven del turismo en este territorio. Por lo mismo, creemos fundamental que el Estado no solo resguarde el cumplimiento de la normativa vigente, sino que también fortalezca las capacidades de fiscalización en regiones extremas como la nuestra, dotando a los servicios públicos de mayores recursos y herramientas para realizar adecuadamente su labor."