GOBIERNO REGIONAL, SERVICIO DE SALUD Y AGRUPACIONES LANZAN EN PUNTA ARENAS PROGRAMA PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS QUE VIVEN CON FIBROMIALGIA

La alegría en el salón Nelda Panicucci se sentía en el ambiente: al mediodía de este viernes se lanzó, en la capital regional de Magallanes, el programa para la atención de personas que viven con fibromialgia.

Con medio centenar de personas presentes, entre usuarias, representantes de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, de la Corporación Municipal de Punta Arenas; también del ministerio a nivel central; del Consejo Regional; del Servicio de Salud Magallanes; de las agrupaciones que congregan a los pacientes; y también conectados de forma remota con potenciales usuarios de Calama, Valparaíso y Aysén; el hito vino a ampliar la socialización de la iniciativa presentada a fines de abril pasado.

El programa es el resultado de un trabajo en la “Mesa de Bienestar Integral” del Gobierno Regional, conformada por el Servicio de Salud y las agrupaciones locales de fibromialgia. Allí se identificó la necesidad de acceso universal al tratamiento, independiente de la previsión de salud; junto con un mayor acceso a fármacos, y acceso también a rehabilitación integral (kinesiológica, de terapia ocupacional, nutricional y psicológica).

A la fecha, en la región se estima que existen 1.320 personas que padecen esta condición, con solo un 27% de ellas en control activo. Sobre ese universo trabajan dos reumatólogos especialistas. La iniciativa apunta, con su financiamiento y programación actual, a 700 pacientes, que representan el 53% de los casos totales: 551 intervenciones en Punta Arenas (de las 1.040 estimadas, correspondiendo así al 53% de la cobertura); 214 en Natales (interviniendo a 113, replicando la fórmula del 53%); 57 diagnósticos en Porvenir, llegando a 30 personas; y nueve personas en Cabo de Hornos, cubriendo a seis.

Tras el evento, el Gobernador Jorge Flies relevó: “Esto es un proceso inédito que esperamos que tenga efecto dominó: ya lo hemos conversado con algunos Gobernadores, esperamos que esta no sea la única región. Ya tenemos una buena noticia en Aysén, donde están sacando un proyecto similar”.

“Lo que queremos es cubrir la brecha que existe en tratamiento; aumentar la cobertura y mostrarle al país que sí se puede hacer un proyecto que atienda el dolor crónico de, en este caso, la fibromialgia”, precisó luego.

La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez pormenorizó en el trabajo de reclutamiento de profesionales que intervendrán a los pacientes con fibromialgia, que es en lo que se encuentra actualmente la institución: “Estamos muy contentos, porque este plan piloto, que está en el marco de la Ley (21.531 de Fibromialgia y Dolores Crónicos No Oncológicos), pero que finalmente, bajo el financiamiento del Gobierno Regional, podemos hacer realidad acá en Magallanes, sirve como ejemplo de cómo debe ser abordada la enfermedad de fibromialgia en toda su integralidad“.

Según la calendarización del Servicio de Salud, julio es el mes en que esté en marcha el programa en las capitales de las cuatro provincias.

Inés Vidal, de la Agrupación de Fibromialgia de Punta Arenas, valoró: “Este es un tremendo hito a nivel nacional: el primer plan piloto de fibromialgia“.

En ese sentido, subrayó que el análisis del programa “se va a tomar en el Minsal para generar, más adelante, un programa“: “Yo estoy ‘chocha’ de que estén copiando al Gobernador Flies, de lo que hizo él, porque eso significa que si lo siguen copiando, vamos a presionar al Minsal para que esto sea un programa de ellos”.

Vidal contó también que hay contacto con el Colegio Médico y con la Red Nacional de Fibromialgia “porque nosotros no solamente luchamos por nosotros, sino también por el resto: cuando hablamos de crónico, quiere decir artritis, lupus, reumatoide, no solo fibromialgia. Aquí hay que hacer un trabajo macro, no micro, no individualista”.

El presupuesto total del programa es de $1.295.023.832, financiado 100% por el Gobierno Regional, y su duración es de 24 meses.





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