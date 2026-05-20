INDICATO APUNTA A GERENCIAS SUPERIORES POR CRISIS OPERACIONAL Y SANITARIA EN CORREOS DE CHILE

Nuevamente nos dirigimos a las distintas Autoridades de Gobierno, Presidente de la República, Ministros (as), Senadores (as), Diputados (as), Presidente del SEP, para reiterar nuestra preocupación, por la compleja situación que estaría pasando Correos de Chile, lo que ha generado la desvinculación de una gran cantidad de trabajadores (as) desde marzo 2025 a la fecha, algo que repudiamos y rechazamos. Esas drásticas medidas, serían consecuencia de la profunda crisis que estaría viviendo Correos de Chile, por malas determinaciones y gestión de quienes la habrían administrado en diferentes gobiernos de turno, problema que tendríamos hasta este momento. La cuenta de esas deficientes administraciones, la estarían pagando los trabajadores (as) de nivel intermedio, que no tienen responsabilidad alguna en la toma de determinaciones y en la administración de la empresa. Quienes han administrado esta empresa estatal, no habrían asumido responsabilidad alguna por sus erradas y malas determinaciones, algo que no entendemos y encontramos inaudito.



Hace algunos meses, enviamos una carta al Gerente General, señalando nuestra preocupación y la de los trabajadores (as) que desarrollan su trabajo en la Planta CTP de Quilicura, por una plaga de roedores, que estarían colocando en riesgo la salud de esos (as) trabajadores (as), la respuesta obtenida fue que habían contratado empresas especializadas para desratizar, algo que no habría dado buenos resultados, ya que dicha plaga se habría mantenido vigente por un tiempo. Posterior a ello, habría existido el mismo problema en la Planta CEP de Renca, donde también se habría contratado una empresa para desratizar.



Teniendo presente lo sucedido en las Plantas antes citadas, no se habrían tomado medidas en forma oportuna, para que ese serio problema no se repitiera en otras Unidades de Trabajo. Con gran sorpresa, después de una semana, nos enteramos de que la Planta Bodenor, NPI, también tuvo el mismo problema, esto habría sido más grave, ya que esa Unidad de Trabajo fue Clausurada por la Autoridad Sanitaria durante cinco días, a contar del 01 de mayo 2026, además, se aplica a Correos una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales. Después de esto, Correos de Chile habría contratado en forma urgente una empresa especializada para desratizar, algo que demostraría la poca preocupación de quienes tendrían a su cargo esa Unidad de Trabajo, ya que esa clausura y multa podría haberse evitado, si quienes tienen la responsabilidad del buen funcionamiento de esa importante unidad de trabajo, se hubiesen preocupado oportunamente de controlar, eliminar ese problema.



Una vez más, quedaría demostrado que en Correos de Chile existiría un abuso de poder, ya que raudamente aplican una drástica medida a una Jefatura intermedia, a quien desvincularon el viernes 08 de mayo de 2026, mediante una larga carta, en la que justifican su drástica medida, al desvincularlo invocando el numeral 7 del Artículo 160 del CDT, privándolo de su indemnización por tres años de trabajo en nuestra empresa.



Medida que rechazamos tajantemente, ya que una vez más quedaría demostrado que, frente a cualquier problema, la cuenta la pagarían trabajadores (as) con jefaturas intermedias y las Jefaturas Superiores, que son responsables de esas Áreas de Trabajo, serían intocables y gozarían de cierta protección. Nos parece impresentable, que se aplique esa drástica medida al Jefe de una Unidad de Prevención de Riesgos, haciéndolo responsable de no tomar las medidas necesarias, para haber evitado la clausura de la Planta antes citada, por una plaga de roedores. Quienes administran Correos de Chile, saben muy bien que un Jefe de Prevención de Riesgos, no puede estar las 24 horas del día en una unidad de trabajo, para evitar esos problemas. Esos profesionales no tendrían atribuciones para exigir, a jefaturas superiores, que soliciten los recursos económicos, y se preocupen de contratar empresas especializadas, para controlar, eliminar ese grave problema, de acuerdo con la información que tendríamos, los prevencionistas de riesgos habrían levantado ese problema y debido a los problemas económicos que tendría la empresa, se tramitarían y postergarían demasiado, sin medir las consecuencias que ello podría traer.



Rechazamos esa injusta, abusiva medida, ya que hasta el momento, Jefaturas Superiores que tienen bajo su responsabilidad esa Planta, no se les habría aplicado medida alguna por ese grave problema, por ello, le preguntamos al señor Grente General: ¿Qué pasa con la responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, que tiene a cargo esa y otras Plantas?, ¿Qué pasa con la responsabilidad del Jefe de esa Planta?, ¿Qué pasa con la Responsabilidad del Jefe de Seguridad Corporativa, Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, que, de acuerdo con las funciones de sus cargos, serían los responsables del buen funcionamiento de esa Unidad de Trabajo? En nuestra opinión, frente a problemas de cierta gravedad, quien administra la empresa debería ser coherente y justo al aplicar medidas y no aplicarla solo a un jefe de nivel intermedio, ignorando la responsabilidad de Jefaturas Superiores, a nuestro parecer, esa no sería la forma más correcta de aplicar medidas, creemos que el señor Gerente General, debería tener presente que, la responsabilidad no se delega, se asume.



De acuerdo con lo relatado, a nuestro parecer, con el despido de esa Jefatura intermedia, a quien hacen responsable de no cumplir con las funciones de su cargo, quienes administran la empresa, pretenderían demostrar que, frente a ese problema, estarían aplicando drásticas medidas. Sobre el particular, como Sindicato de Profesionales y Técnicos, les señalamos que nos sorprende que la responsabilidad solo llegue a una Jefatura Intermedia y se ignore la responsabilidad de Jefaturas Superiores que, de acuerdo con su cargo, tendrían mayor responsabilidad que el jefe de prevención de riesgos desvinculado.



Respetuosamente le indicamos al señor Gerente General que, por ese grave problema, a nuestro parecer, se debería aplicar la misma medida a otras Jefaturas Superiores que, de acuerdo con su cargo, son los responsables de Asignar, Coordinar, Planificar, Controlar los trabajos del personal a su cargo. No hacerlo, sería injusto, y se demostraría que determinadas Jefaturas tendrían alguna protección, algo que dañaría y perjudicaría a la empresa.



Cuesta entender que una medida tan drástica, solo se aplique a una jefatura intermedia, como es el jefe de prevención de riesgos y se ignore completamente la responsabilidad de otras Jefaturas Superiores, entre ellos, la del Jefe del trabajador despedido, que es el Jefe de Seguridad Corporativa, Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional que, a contar del 23 de marzo, tiene a su cargo la unidad de prevención de riesgos, Jefe que, entre las funciones de su cargo, tendría que preocuparse de implementar, designar, controlar las tareas de los trabajadores (as) que están bajo su dependencia, como también, visitar las Unidades de Trabajo, para verificar si las áreas de trabajo, cuenten con las condiciones adecuadas, para que los trabajadores (as) puedan desarrollar sus labores diarias sin riesgo, para su integridad física y de salud.



Cabe hacer presente que, como Organización Sindical, tendríamos conocimiento que, el prevencionista de riesgos que tiene a cargo la planta que fue clausurada, habría informado ese problema (plaga de roedores) a diversas Jefaturas Superiores, entre ellos a Gerentes, por lo que, en nuestra opinión, el Jefe de Seguridad Corporativa, Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, debería haber tenido conocimiento del mencionado problema, algo que al parecer se habría ignorado y no se habría tomado una determinación oportuna, para solucionar ese problema y por cierto evitar la clausura y multa. Por tal motivo, nos sorprende enormemente que no reciba la misma sanción que su subalterno. Es necesario aclarar que, esa Jefatura y Área de trabajo, estaría intervenida, por denuncias formales de trabajadores (as) del Area de Seguridad, en el marco de la Ley Karin, al parecer, eso estaría demostrando que esa persona no sería la más adecuada, para tener ese importante cargo en Correos de Chile, ya que las Unidades a su cargo, funcionarían por los conocimientos, compromiso y responsabilidad de cada trabajador (a) de dicha área, quienes se sentirían abandonados y sorprendidos, ya que su Jefatura superior no les entregaría lineamientos e instrucciones claras, precisas, para que desarrollen su trabajo. Cabe hacer presente que, fuera de las denuncias por Ley Karin, con fecha 15 de mayo 2026, la ACHS emite un informe de enfermedad profesional de una trabajadora del Área de Seguridad, el informe sería claro, al indicar que el motivo causante de dicha enfermedad sería producto de la forma de actuar y el trato que habría recibido de su Jefatura directa. Nos indigna esta situación y le señalamos a la empresa, qué más tenemos que esperar, para que tomen medidas al respecto. Esperamos que nos demuestren con medidas concretas, que de verdad les interesa la salud y calidad de vida de sus colaboradores (as).



Por lo antes expuesto, no entendemos cómo esa Jefatura se mantendría en su cargo, para mayor claridad, podríamos indicar que no es posible que vaya otra persona de Correos, para que le indique cómo debería distribuir el trabajo en forma más equitativa en la Unidad de Seguridad, ante la salida de varios trabajadores (as) de esa área. Ser Jefe de una Unidad tan importante, en nuestra opinión, amerita ser más proactivo, entregar lineamientos claros, asignar tareas y controlar el cumplimiento de éstas, algo que, de acuerdo con lo que nos habrían informado diversos trabajadores (as), no habrían recibido de parte de su Jefatura, solo les pediría en forma reiterada, que necesita contar con trabajadores (as) leales a él, para que le informen algunos comentarios que podrían escuchar. La verdad, es que nos sentimos sorprendidos por todo lo acotado, ya que en todos los años que llevamos en la empresa, jamás nos habíamos encontrado con algo así, frente a ello, sólo podemos indicar que, nos sorprende enormemente y lo consideramos inaudito. Creemos que esto debería ser solucionado a la brevedad, por quienes administran la empresa, para que corrijan su error, al contratar a una persona con esa forma de actuar, en un cargo importante.

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​Luis Castillo Aravena Presidente

Gloria Cárcamo Calisto Secretaria General

Arturo Cornejo Vargas Tesorero



​Rigoberto Espinoza Sazo Director



​Enrique Nieto Villarroel Director

