SEREMI DEL TRABAJO LAMENTA FALLECIMIENTO TRAS ACCIDENTE LABORAL EN ZONA FRANCA

En relación con el fatal accidente ocurrido el día de ayer en dependencias de Zona Franca, el Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Miguel Salas, expresó lo siguiente:



“Como Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes y de la Antártica Chilena, primero que todo, quisiera expresar mis más sentidas condolencias a la familia de la persona fallecida en este lamentable accidente ocurrido en dependencias de Zona Franca. En momentos tan difíciles como este, lo más importante es entregar todo el apoyo institucional que la familia pueda requerir”.



“Desde el día de ayer y durante la presente jornada, hemos mantenido una coordinación permanente con los organismos competentes, mientras la Dirección del Trabajo desarrolla las fiscalizaciones e investigaciones correspondientes, con el objeto de esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho”.



“Actualmente, nos encontramos a la espera de los resultados de dichas diligencias, las que permitirán establecer con claridad los antecedentes del caso y las eventuales responsabilidades que pudieren derivarse del mismo”.



“Como Gobierno, queremos reiterar que no hay nada más importante que resguardar la seguridad y salud de las personas, especialmente en los espacios de trabajo, razón por la cual seguiremos atentos al desarrollo de esta investigación y a las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente”.













