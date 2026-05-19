Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de mayo de 2026

SEREMI DEL TRABAJO LAMENTA FALLECIMIENTO TRAS ACCIDENTE LABORAL EN ZONA FRANCA

La Dirección del Trabajo desarrolla fiscalizaciones para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en dependencias de Zona Franca.

seremitrabajo

En relación con el fatal accidente ocurrido el día de ayer en dependencias de Zona Franca, el Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Miguel Salas, expresó lo siguiente:

 
“Como Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes y de la Antártica Chilena, primero que todo, quisiera expresar mis más sentidas condolencias a la familia de la persona fallecida en este lamentable accidente ocurrido en dependencias de Zona Franca. En momentos tan difíciles como este, lo más importante es entregar todo el apoyo institucional que la familia pueda requerir”.

 
“Desde el día de ayer y durante la presente jornada, hemos mantenido una coordinación permanente con los organismos competentes, mientras la Dirección del Trabajo desarrolla las fiscalizaciones e investigaciones correspondientes, con el objeto de esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho”.

 
“Actualmente, nos encontramos a la espera de los resultados de dichas diligencias, las que permitirán establecer con claridad los antecedentes del caso y las eventuales responsabilidades que pudieren derivarse del mismo”.

 
“Como Gobierno, queremos reiterar que no hay nada más importante que resguardar la seguridad y salud de las personas, especialmente en los espacios de trabajo, razón por la cual seguiremos atentos al desarrollo de esta investigación y a las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente”.






afiche instagram niña espacial

COMUNIDAD NÓMADA PRESENTA UNA SEMANA DEDICADA AL ENCUENTRO, LA CREACIÓN Y LAS ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

FISCAL CRISOSTO ABORDA EL INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO POR MAGALLANES Y ADVIERTE NUEVAS “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”

Leer Más

​El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.

​El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.

fiscalcrisosto
nuestrospodcast
MOP (3)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y MOP COORDINAN AGENDA DE OBRAS Y PLAN DE TRABAJO PARA EL INVIERNO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
seremitrabajo

SEREMI DEL TRABAJO LAMENTA FALLECIMIENTO TRAS ACCIDENTE LABORAL EN ZONA FRANCA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
MOP (3)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y MOP COORDINAN AGENDA DE OBRAS Y PLAN DE TRABAJO PARA EL INVIERNO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FONDOS CONCURSABLES 2026

ÚLTIMOS DÍAS PARA POSTULAR A LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA 2026 EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250