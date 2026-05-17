VECINOS DE RÍO VERDE PARTICIPARON EN TALLER GASTRONÓMICO ENFOCADO EN PREPARACIÓN DE SUSHI

La Ilustre Municipalidad de Río Verde realizó el pasado sábado 9 de mayo el “Taller Gastronómico: Del Seno Skyring al Plato”, instancia que convocó a vecinos y vecinas de distintos sectores de la comuna en una actividad centrada en la cocina y la participación comunitaria.

Durante la jornada, los asistentes aprendieron técnicas básicas para la elaboración de sushi, incluyendo preparación de ingredientes, manipulación de alimentos y confección de diferentes variedades. El taller fue guiado por un monitor especializado, quien entregó conocimientos teóricos y prácticos a los participantes.

Desde el municipio señalaron que este tipo de iniciativas buscan generar espacios de encuentro entre habitantes de una comuna marcada por las grandes distancias geográficas, fortaleciendo la integración y el intercambio de experiencias entre la comunidad.

La actividad también apuntó al desarrollo de nuevas habilidades que puedan contribuir tanto al ámbito personal como a futuras oportunidades laborales y de emprendimiento. La Municipalidad de Río Verde agradeció la participación de la comunidad y reafirmó su compromiso con el bienestar y la vida comunitaria de los distintos sectores de la comuna.

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