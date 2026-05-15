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15 de mayo de 2026

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS PRESENTÓ EN EL GOBIERNO REGIONAL LOS ALCANCES DEL NUEVO PLAN REGULADOR DE PUERTO WILLIAMS

​El nuevo Plan Regulador Comunal representa un hito histórico para la comuna de Cabo de Hornos, al reemplazar un instrumento vigente desde 1988 y establecer una planificación moderna acorde a los desafíos actuales de la capital de la Provincia Antártica Chilena.

Foto exposicion

En dependencias del Gobierno Regional de Magallanes se realizó la presentación oficial del nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Williams, instancia encabezada por el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, y que contó con la participación del gobernador regional Jorge Flies, representantes del MOP, MINVU, distintos servicios públicos y consejeros regionales.

 
La exposición permitió dar a conocer los principales lineamientos del instrumento de planificación territorial que proyectará el crecimiento de Puerto Williams durante los próximos 30 años, bajo una visión de desarrollo sostenible, integración urbana y fortalecimiento de la infraestructura pública.

 
El nuevo Plan Regulador Comunal representa un hito histórico para la comuna de Cabo de Hornos, al reemplazar un instrumento vigente desde 1988 y establecer una planificación moderna acorde a los desafíos actuales de la capital de la Provincia Antártica Chilena.

 
Durante la presentación, el alcalde Patricio Fernández destacó la importancia de avanzar hacia una ciudad preparada para el crecimiento futuro de la comuna.

 
“Para nosotros como comunidad y gestión es muy importante señalar que queremos un Puerto Williams distinto, un Puerto Williams integrador, que no solamente tenga una etapa en materia de conservación medioambiental, sino una proyección a largo plazo del Estado de Chile, el Gobierno Regional y el municipio. Esto nos permite construir una ciudad con más viviendas, mayor infraestructura habilitante”, señaló el jefe comunal.

 
El alcalde además destacó que el nuevo instrumento permitirá compatibilizar el desarrollo urbano con la protección del entorno natural, consolidando el concepto de “Ciudad Parque” para Puerto Williams.

 
Por su parte, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, valoró el trabajo realizado por el municipio y los distintos organismos involucrados en el proceso.

 
“En el mes de abril tuvimos la extraordinaria noticia de tener el primer plan regulador actualizado en la región. Para el Gobierno Regional, el Ministerio de Vivienda, Obras Públicas y Educación, es un tema tremendamente importante para el desarrollo de la comuna”, indicó la autoridad regional.

 
Desde la Municipalidad de Cabo de Hornos destacaron que el nuevo Plan Regulador permitirá ordenar el crecimiento urbano, habilitar nuevas áreas para vivienda, fortalecer el desarrollo turístico y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, resguardando al mismo tiempo el patrimonio ambiental y cultural de la comuna más austral del mundo.

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