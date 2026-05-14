SERNAC FIRMÓ CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE PARA BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

La Dirección Regional del SERNAC de Magallanes y la Antártica Chilena y la Municipalidad de Torres del Paine firmaron un convenio de cooperación que permitirá realizar una serie de acciones tendientes a fortalecer el conocimiento de los derechos de los consumidores y a prevenir posibles infracciones a la Ley del Consumidor, favoreciendo a la población más vulnerable de este territorio.

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a realizar una serie de acciones para el despliegue territorial de la difusión de los derechos de los consumidores y la prevención de posibles conductas de las empresas que vulneren sus derechos.

Entre las acciones comprometidas por parte del SERNAC están realizar charlas y actividades educativas en materias de derechos y deberes de las personas consumidoras, consumo sustentable, educación financiera, entre otras, las cuales estarán dirigidas especialmente a las personas pertenecientes a grupos vulnerables, además de coordinar operativos de atención a público tanto de forma presencial como telemática.

Por su parte, la Municipalidad de Torres del Paine se compromete a realizar las coordinaciones y organizar la logística necesaria para que el SERNAC pueda desarrollar su oferta educativa.

Adicionalmente, el Servicio capacitará a los funcionarios y autoridades municipales en temas relevantes al cumplimiento de la Ley del Consumidor, junto con enviar informes periódicos de reclamos recibidos de parte de consumidores de la Comuna, para que las autoridades estén enteradas de las problemáticas más relevantes en materia de consumo que afectan a la comunidad.

También, el SERNAC enviará al municipio informes de actividades en terreno llevadas a cabo con participación de la comunidad local, tales como plazas ciudadanas, gobiernos en terreno, entre otras.

El Director Regional del SERNAC de Magallanes y la Antártica Chilena, Matías Salazar, indicó que este convenio "es una buena noticia para los vecinos de la comuna de Torres del Paine y también para nosotros, porque a pesar de las distancias y el clima extremo, podremos acercar la oferta programática de la institución y estar de mejor manera al servicio de las personas consumidoras".

Además, beneficiará al Municipio, pues podrá contar con informes períodos de reclamos y otros antecedentes relevantes en temáticas de consumo que afectan a sus vecinos y ciudadanos

Por su parte, la Alcaldesa de la Municipalidad de Torres del Paine, señaló que "para nosotros es muy importante la firma de este convenio, junto al Servicio Nacional del Consumidor, el cual permitirá a nuestros vecinos conocer los procedimientos para reclamar sus derechos antes diversas eventualidades y conocer la importante función que cumple Sernac".

Además, agregó que "este vínculo es muy importante, incluso ya se han realizado algunas acciones de fiscalización en nuestra comuna junto al equipo de inspectores municipales, para ir orientando a la comunidad".

Finalmente, este convenio compromete a ambas instituciones a realizar reuniones, a fin de analizar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del presente acuerdo.





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