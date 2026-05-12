CCHC MAGALLANES ADVIERTE RIESGO PARA EL EMPLEO Y LA INVERSIÓN EN REUNIÓN CON SEREMI DE GOBIERNO

Con el objetivo de exponer la compleja situación que atraviesa el rubro de la construcción en la región, representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvieron una reunión de trabajo con el seremi de Gobierno, Ángel Roa, instancia en la que abordaron el impacto que la disminución de la inversión, las restricciones presupuestarias y el alza de los combustibles están teniendo en el desarrollo de proyectos y en el empleo regional.

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El presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, señaló que durante el encuentro no solo se realizó un diagnóstico general, sino que también se entregó información técnica elaborada por el equipo de estudios del gremio.

"Le planteamos todas nuestras inquietudes desde el punto de vista del rubro y de la industria aquí en Magallanes, en cuanto al desarrollo de los proyectos, los presupuestos tanto en infraestructura como en vivienda, así como el impacto de los combustibles y, finalmente, el efecto que todo esto tiene en el empleo, que es una preocupación transversal para la ciudadanía", afirmó Bascuñán.

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Bascuñán explicó que los estudios realizados por la Cámara evidencian que, si las condiciones actuales se mantienen —marcadas por restricciones presupuestarias y el incremento sostenido de los costos de los combustibles sin medidas de mitigación—, el sector podría enfrentar una disminución significativa de su dotación laboral.

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"Nuestro análisis muestra que podríamos llegar a una baja de hasta un 20% de la masa laboral del sector, lo que tendría un impacto directo en la economía regional. El incremento de los combustibles afecta negativamente los costos de los proyectos, no solo los que están en ejecución, sino también los futuros, y en muchos casos los presupuestos oficiales, especialmente los del Estado, no alcanzan para cubrir estas variaciones. Este escenario genera una fuerte incertidumbre para los trabajadores y sus hogares, comprometiendo la continuidad del empleo y el sustento diario de muchas familias de la región", sostuvo.

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Durante la reunión también se revisó el Plan de Reconstrucción Nacional, actualmente en tramitación en el Congreso, y que busca impulsar la reactivación económica a través de la inversión pública. Desde la CChC Magallanes se expusieron tanto los aspectos positivos del plan como aquellos que podrían fortalecerse para asegurar una mayor ejecución de obras en zonas extremas, considerando las particularidades de costos y logística propias de la región.

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En ese contexto, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la disposición al diálogo por parte del gremio y reconoció la relevancia del sector construcción para la economía regional.

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"Estamos muy contentos con esta apertura de la Cámara Chilena de la Construcción para conversar sobre la realidad regional. La construcción hoy da trabajo a cerca de un 10% de la fuerza laboral de Magallanes, por lo tanto es un tema que nos preocupa y que tenemos que abordar con responsabilidad", señaló.

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La autoridad añadió que el escenario económico mundial y nacional representa desafíos importantes, pero que el foco del Ejecutivo está puesto en priorizar aquellas iniciativas con mayor impacto social. "La idea es que podamos gestionar el desarrollo priorizando proyectos que generen mayor cantidad de empleo. Nos llevamos sugerencias concretas que tenemos que analizar dentro de nuestro propio sector", indicó Roa.

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Respecto del Plan de Reconstrucción Nacional, el seremi explicó que el proyecto se encuentra en una etapa clave de discusión legislativa. "Hoy está en el Congreso, en un proceso de indicaciones donde se pueden hacer mejoras a partir de las propuestas que vayan surgiendo desde los distintos actores. Como Gobierno creemos que para lograr grandes acuerdos tenemos que sentarnos a conversar con quienes están involucrados, y por eso este primer acercamiento con la Cámara es tan relevante", puntualizó.

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Finalmente, desde la CChC Magallanes se valoró que el seremi considerara los antecedentes entregados como un insumo para su gestión y se reafirmó la disposición del gremio a continuar colaborando. "Él considera que nuestras propuestas son razonables y atingentes, orientadas al desarrollo regional. Quedamos disponibles para seguir entregando información y profundizar este trabajo, entendiendo el rol clave que tiene el Estado en la infraestructura y en el empleo en Magallanes", concluyó Bascuñán.



