Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de mayo de 2026

CCHC MAGALLANES ADVIERTE RIESGO PARA EL EMPLEO Y LA INVERSIÓN EN REUNIÓN CON SEREMI DE GOBIERNO

El gremio de la construcción manifestó su preocupación por la caída sostenida de la inversión pública en la región y advirtió que, de mantenerse el escenario actual, podría producirse una disminución de hasta un 20% de la masa laboral del sector.

Reu Seremi de Gobierno 11 05 2026 (7)
Con el objetivo de exponer la compleja situación que atraviesa el rubro de la construcción en la región, representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvieron una reunión de trabajo con el seremi de Gobierno, Ángel Roa, instancia en la que abordaron el impacto que la disminución de la inversión, las restricciones presupuestarias y el alza de los combustibles están teniendo en el desarrollo de proyectos y en el empleo regional.

El presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, señaló que durante el encuentro no solo se realizó un diagnóstico general, sino que también se entregó información técnica elaborada por el equipo de estudios del gremio.
"Le planteamos todas nuestras inquietudes desde el punto de vista del rubro y de la industria aquí en Magallanes, en cuanto al desarrollo de los proyectos, los presupuestos tanto en infraestructura como en vivienda, así como el impacto de los combustibles y, finalmente, el efecto que todo esto tiene en el empleo, que es una preocupación transversal para la ciudadanía", afirmó Bascuñán.

Bascuñán explicó que los estudios realizados por la Cámara evidencian que, si las condiciones actuales se mantienen —marcadas por restricciones presupuestarias y el incremento sostenido de los costos de los combustibles sin medidas de mitigación—, el sector podría enfrentar una disminución significativa de su dotación laboral.

"Nuestro análisis muestra que podríamos llegar a una baja de hasta un 20% de la masa laboral del sector, lo que tendría un impacto directo en la economía regional. El incremento de los combustibles afecta negativamente los costos de los proyectos, no solo los que están en ejecución, sino también los futuros, y en muchos casos los presupuestos oficiales, especialmente los del Estado, no alcanzan para cubrir estas variaciones. Este escenario genera una fuerte incertidumbre para los trabajadores y sus hogares, comprometiendo la continuidad del empleo y el sustento diario de muchas familias de la región", sostuvo.

Durante la reunión también se revisó el Plan de Reconstrucción Nacional, actualmente en tramitación en el Congreso, y que busca impulsar la reactivación económica a través de la inversión pública. Desde la CChC Magallanes se expusieron tanto los aspectos positivos del plan como aquellos que podrían fortalecerse para asegurar una mayor ejecución de obras en zonas extremas, considerando las particularidades de costos y logística propias de la región.

En ese contexto, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la disposición al diálogo por parte del gremio y reconoció la relevancia del sector construcción para la economía regional.

"Estamos muy contentos con esta apertura de la Cámara Chilena de la Construcción para conversar sobre la realidad regional. La construcción hoy da trabajo a cerca de un 10% de la fuerza laboral de Magallanes, por lo tanto es un tema que nos preocupa y que tenemos que abordar con responsabilidad", señaló.

La autoridad añadió que el escenario económico mundial y nacional representa desafíos importantes, pero que el foco del Ejecutivo está puesto en priorizar aquellas iniciativas con mayor impacto social. "La idea es que podamos gestionar el desarrollo priorizando proyectos que generen mayor cantidad de empleo. Nos llevamos sugerencias concretas que tenemos que analizar dentro de nuestro propio sector", indicó Roa.

Respecto del Plan de Reconstrucción Nacional, el seremi explicó que el proyecto se encuentra en una etapa clave de discusión legislativa. "Hoy está en el Congreso, en un proceso de indicaciones donde se pueden hacer mejoras a partir de las propuestas que vayan surgiendo desde los distintos actores. Como Gobierno creemos que para lograr grandes acuerdos tenemos que sentarnos a conversar con quienes están involucrados, y por eso este primer acercamiento con la Cámara es tan relevante", puntualizó.

Finalmente, desde la CChC Magallanes se valoró que el seremi considerara los antecedentes entregados como un insumo para su gestión y se reafirmó la disposición del gremio a continuar colaborando. "Él considera que nuestras propuestas son razonables y atingentes, orientadas al desarrollo regional. Quedamos disponibles para seguir entregando información y profundizar este trabajo, entendiendo el rol clave que tiene el Estado en la infraestructura y en el empleo en Magallanes", concluyó Bascuñán.


SERVICIO TTE ESCOLAR 5

MÁS DE 580 ESTUDIANTES DE MAGALLANES ACCEDEN A TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO SUBSIDIADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CCHC MAGALLANES ADVIERTE RIESGO PARA EL EMPLEO Y LA INVERSIÓN EN REUNIÓN CON SEREMI DE GOBIERNO

Leer Más

El gremio de la construcción manifestó su preocupación por la caída sostenida de la inversión pública en la región y advirtió que, de mantenerse el escenario actual, podría producirse una disminución de hasta un 20% de la masa laboral del sector.

El gremio de la construcción manifestó su preocupación por la caída sostenida de la inversión pública en la región y advirtió que, de mantenerse el escenario actual, podría producirse una disminución de hasta un 20% de la masa laboral del sector.

Reu Seremi de Gobierno 11 05 2026 (7)
nuestrospodcast
MINVU - Entrega de vivienda en comodato_1

MINVU ENTREGA VIVIENDA EN COMODATO A MATRIMONIO CON PERSONA MAYOR AFECTADA POR INCENDIO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Reu Seremi de Gobierno 11 05 2026 (7)

CCHC MAGALLANES ADVIERTE RIESGO PARA EL EMPLEO Y LA INVERSIÓN EN REUNIÓN CON SEREMI DE GOBIERNO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
ACMUFcoColoane

ENTRE ACUARELAS Y BALLENAS: ESTUDIANTES EXPLORARON EL ÁREA PROTEGIDA FRANCISCO COLOANE

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FENTANILO

EXPERTO ADVIERTE RIESGOS GRAVES TRAS HALLAZGO DE FENTANILO EN FERIA LIBRE EN CHILE

publicite aquí
publicite aqui