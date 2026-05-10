MÁS DE 50 VOLUNTARIOS PARTICIPARON EN LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO DEL PARQUE CHABUNCO

Más de 50 voluntarios participaron en una jornada de limpieza del borde costero del Parque Chabunco, actividad realizada en el marco del Mes del Mar y que reunió a estudiantes, trabajadores de empresas, funcionarios municipales y representantes de la Armada en Punta Arenas.

La iniciativa forma parte del Proyecto Chabunco, impulsado por el municipio, que busca avanzar en la protección oficial del sector mediante su futura declaración como Reserva Natural Municipal y Paisaje de Conservación bajo la Ley 21.600 de Áreas Protegidas. Actualmente, el proyecto contempla levantamiento de información ecológica, estudios de biodiversidad y elaboración de un plan de manejo integral.

Durante la jornada se retiraron cerca de 60 kilos de residuos, principalmente neumáticos, latas, vidrios y basura asociada a actividades recreativas realizadas en el lugar. Desde el municipio realizaron un llamado a la comunidad a cuidar el entorno natural y evitar dejar desechos en sectores protegidos.

La actividad contó con la participación de estudiantes del Liceo María Behety, trabajadores de Cermaq y distintas instituciones locales. Los participantes valoraron la experiencia como una instancia para promover la conciencia ambiental y fortalecer el cuidado de los espacios naturales cercanos a Punta Arenas.

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