MAGALLANES IMPULSA NUEVA RUTA DEL DEBATE ESCOLAR CON TORNEOS EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

La Sociedad Austral de Debate (SAUD) presentó en Punta Arenas el calendario 2026 de la denominada “Ruta del Debate”, una serie de actividades competitivas y formativas que buscan fortalecer la argumentación y el debate escolar en la región de Magallanes. Durante el programa “Y tú qué opinas” de Polar Comunicaciones, el profesor Robinson Vega Vera detalló las fechas y desafíos de esta nueva temporada, que contempla encuentros en Punta Arenas y, por primera vez, en Puerto Natales.

Uno de los principales hitos será la Liga de Otoño, cuya jornada competitiva comenzará el próximo 16 de mayo en dependencias del INSUCO. La convocatoria ya supera los 22 equipos inscritos de distintos establecimientos educacionales de Magallanes, con un máximo de tres equipos por colegio. Además, el miércoles 13 de mayo se desarrollará un taller online para profesores y profesoras junto a Diego Faust Fuentes, orientado a fortalecer herramientas de preparación y acompañamiento para estudiantes debatientes.

La programación de mayo continuará con un torneo para jóvenes entre 14 y 21 años los días 23 y 24 de mayo en Zona Austral. Posteriormente, el 29 y 30 de mayo, Puerto Natales albergará el primer TODENAT, Torneo de Debate Escolar de Puerto Natales, que se realizará en la Escuela Juan Ladrillero. Desde la organización destacaron que será la primera competencia de este tipo en la provincia de Última Esperanza en más de dos décadas de historia del debate regional.

En conversación con Polar Comunicaciones, Robinson Vega subrayó que el debate competitivo se ha transformado en un espacio donde los jóvenes desarrollan habilidades comunicativas, pensamiento crítico y convivencia. También destacó el creciente protagonismo de estudiantes universitarios y escolares en roles de jueces y organización, además del impulso que actualmente vive la Sociedad de Debate de la Universidad de Magallanes.

En el segundo bloque del programa, el músico René Gómez conversó sobre los 17 años de la banda magallánica Diógenes y el reciente lanzamiento de su versión de “Hijo del Diluvio”, clásico de Congreso, trabajo que forma parte de una nueva etapa musical de la agrupación.









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