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7 de mayo de 2026

S.I.I. REGION DE MAGALLANES HA RECIBIDO 42.879 DECLARACIONES HASTA EL 30 DE ABRIL

​Ultimo plazo para declarar Renta vence el 8 de Mayo para quienes piden devolución o declaran sin pago.

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Del total regional 7.322 corresponden a declaraciones con pago, por un monto superior a los $ 17.339.446.518.

En tanto, las declaraciones de Renta recibidas para el periodo y a las que les corresponde devolución de impuestos, llegaron a 28.328, alcanzando más de $ 25.974.669.811.



Un total de 42.879 presentaron su Declaración de Renta entre el 1 y el 30 de Abril en la Región de Magallanes, de las cuales 7.322 corresponden a declaraciones con pago, por un monto superior a $ 17.339.446.518.

Del total de declaraciones recibidas, 28.328 corresponden a declaraciones con derecho de devolución, por un monto total superior a los $ 25.974.669.811, mientras que las calzadas (sin pago ni devolución) fueron 7.229.

En el mismo periodo y a nivel nacional, el SII recibió el 90% de las Declaraciones de Renta estimadas para este año. De esta manera la institución recibió 4.585.200 de declaraciones, de las cuales 711.442 correspondieron a declaraciones con pago, por un monto superior a los $ 5,5 billones. En tanto, las declaraciones que les correspondió devolución de impuestos llegaron a 3.142.558 alcanzando más de $ 3,1 billones. Respecto del tipo de contribuyentes, 1.239.414 declaraciones recibidas fueron de empresas, lo que equivale a más del 81% de las declaraciones esperadas para este segmento, mientras 3.345.786 correspondieron a personas, lo que equivale al 93% del total de declaraciones esperadas en este caso.

La Directora Regional de la Región de Magallanes, Ivanessa San Martín Rojas, hizo un llamado a quienes aún no presentan su declaración de Renta a “revisar la información disponible en la propuesta elaborada por el Servicio y, si está de acuerdo, presentarla dentro del plazo correspondiente. De esta forma podrán evitar multas e intereses y cumplir adecuadamente con esta obligación tributaria”.

Cabe recordar que el último plazo para presentar la declaración de impuesto a la Renta para quienes tienen derecho a devolución o declaran sin pago es el viernes 8 de mayo.


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